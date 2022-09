Progetti nel campo delle minoranze linguistiche: proposte entro il 31 ottobre

Nell’ambito del Piano di interventi e finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica, il MI prevede, per il biennio 2022/2024, di supportare l’insegnamento delle lingue di minoranza secondo due linee di intervento:

a) promozione della Rete nazionale delle scuole con lingua di minoranza per la realizzazione di attività di promozione, coordinamento e supporto;

b) finanziamento di proposte progettuali da parte di istituzioni scolastiche in rete situati in “ambiti

territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze

linguistiche storiche”.

In proposito, nell’a.s. 2021-2022 è nata la Rete nazionale delle scuole con lingua di minoranza con Capofila di Rete l’Istituto comprensivo “Sabatini” di Borgia (CZ), cui aderiscono attualmente circa 25 istituzioni scolastiche distribuite su tutto il territorio nazionale.

La Rete si propone lo scopo di consentire alle scuole aderenti di promuovere, condividere azioni di formazione al fine di un confronto costruttivo ed efficace e disseminare l’utilizzo delle varie pratiche di insegnamento delle lingue di minoranza. Queste ultime favoriranno un confronto riflessivo nell’apprendimento linguistico creando un rapporto interagente tra i due insegnamenti: lingua italiana e lingua minoritaria.

Parallelamente alle autonome attività della Rete nazionale delle scuole con lingua di minoranza, anche per il biennio 2022/2024 il MI intende promuovere la realizzazione di percorsi progettuali in rete sul tema “Diversità culturali e sviluppo sostenibile” da attivarsi nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo situate in “ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.

I Dirigenti scolastici degli istituti del primo ciclo situati in queste aree sono invitati a presentare, anche con il coinvolgimento di scuole paritarie, percorsi progettuali in rete per il biennio 2022/2024 che abbiano ad oggetto la suddetta tematica.

Le proposte progettuali dovranno essere inviate dall’istituzione scolastica capofila a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] e all’indirizzo di posta elettronica [email protected] entro e non oltre il 31 ottobre 2022.