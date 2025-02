Progetto Senza Barriere ASK&HACK: tecnologia, inclusione e creatività

Un modello virtuoso di collaborazione tra studenti delle superiori, universitari e persone con sindrome di Down è quello del progetto ASK&HACK Ventu – Ritmo, nato dalla sinergia di azioni tra esperti, scuole e associazioni, che insieme credono nel potenziale della digitalizzazione accessibile e nella creazione di opportunità per tutti; il brand è stato creato per promuovere i eventi tecnologici innovativi che creano occasioni per favorire l’inclusione delle persone con disabilità.

Tra i banchi di scuola e negli ambienti di lavoro, sostengono gli organizzatori, la tecnologia può offrire gli strumenti giusti per favorire l’inserimento e la piena realizzazione delle persone con disabilità.

Partendo da questo convincimento sono state sviluppate diverse azioni progettuali, da cui sono scaturite idee e prodotti, presentati durante in un hackathon finale, che si è svolto presso la sede del CNA di Torino proprio in questi giorni. Il termine “hackathon” viene dalla fusione delle parole hack, intesa come programmazione sperimentale e destrutturata, e “marathon”, maratona. L’origine del nome spiega le due principali caratteristiche di questo evento, ovvero l’ambito informatico in cui nasce, e la resistenza, intesa come dedizione al raggiungimento dell’obiettivo. Fu usato per la prima volta nel 1999.

Il progetto ASK&HACK Ventu-Ritmo ha sperimentato un nuovo modello collaborativo di lavoro tra persone con trisomia 21, studenti delle superiori e universitari. In particolare i prototipi finali delle app sono stati elaborati dagli studenti dell’Istituto Tecnico IPSIA Andriano di Castelnuovo don Bosco (Asti), insieme ai ragazzi dell’associazione AirDown.

Le fasi del progetto e i vincitori

Durante le sessioni di gennaio 2025, ragazze e ragazzi dell’istituto tecnico astigiano hanno approfondito il design thinking e l’uso della piattaforma di prototipazione Marvel; hanno inoltre incontrato persone con sindrome di Down

per comprenderne meglio i bisogni e, infine, si sono sfidati nell’hackathon. Dopo il lancio della sfida, sono stati organizzati quattro tavoli, composti da universitari, studenti delle superiori e persone dell’associazione Airdown, per lavorare alla soluzione da presentare alla giuria di esperti.

Ogni gruppo ha progettato un modello di app in grado di affrontare un bisogno specifico, individuato mettendo al centro le esigenze espresse dalla persona con disabilità.

Il miglior progetto è stato quello che ha prodotto un’app per aiutare a ricordare di portare a termine attività quotidiane (es. fare la spesa, preparare la borsa per lo sport…).

Il progetto più inclusivo si è rivelato quello che ha creato un’app per raccogliere fondi per i senzatetto. Il progetto più innovativo è stato quello che ha realizzato un’app per la gestione e la semplificazione dell’uso dei trasporti. Infine, il progetto più efficace ha creato un’app per aiutare nell’organizzazione della spesa.

Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione Mondo Digitale ETS, una delle promotrici del progetto, ha voluto ribadire il valore inclusivo dell’intera esperienza: una società pienamente inclusiva non può esistere finché persistono barriere per le persone con disabilità. Le tecnologie offrono strumenti potenti per abbatterle, ma il vero cambiamento nasce dall’incontro, dall’ascolto e dalla condivisione.