Promuovere la lettura a scuola: idee, strumenti e percorsi per coinvolgere gli studenti

Promuovere la lettura oggi significa molto più che proporre un libro in classe. Significa creare occasioni di confronto, offrire strumenti per leggere il presente, dare voce alle domande degli studenti e trasformare ogni storia in un’esperienza condivisa. È da questa idea che nasce Prima Effe, il programma di Librerie Feltrinelli dedicato alle scuole, che negli anni ha costruito un’offerta capace di affiancare i docenti con percorsi didattici, incontri e progetti pensati per coinvolgere bambini, ragazzi e insegnanti.

Cuore della proposta sono gli incontri con autrici e autori, che permettono agli studenti di dialogare con chi le storie le ha scritte e di approfondire, attraverso la narrativa, temi centrali per l’educazione civica: Costituzione, sostenibilità, cittadinanza digitale, educazione affettiva ed educazione finanziaria. Un’occasione per trasformare la lettura in un momento di riflessione, confronto e partecipazione, in presenza o online.

La stessa idea di partecipazione anima Nuvolette all’Orizzonte, il concorso nazionale di fumetto realizzato con BAO Publishing. Più che una competizione, è un percorso che accompagna ragazze e ragazzi nella scoperta del linguaggio del fumetto come forma di scrittura e narrazione. Grazie a un manuale realizzato dagli editor di BAO Publishing, le classi imparano a costruire una storia per immagini e i lavori migliori vengono pubblicati in un’antologia, offrendo agli studenti l’esperienza concreta di diventare autori.

Per gli istituti secondari di secondo grado, Prima Effe propone inoltre percorsi di FSL, ex PCTO, che trasformano gli incontri in libreria in autentici project work. Gli studenti partecipano agli eventi dialogando con gli autori, preparano domande, condividono riflessioni e sviluppano competenze trasversali che spaziano dalla comunicazione alla cittadinanza attiva.

Accanto alla promozione della lettura trovano spazio percorsi dedicati ai temi più attuali della scuola. In collaborazione con FARE X BENE ETS, Prima Effe propone attività di prevenzione e sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo che integrano lettura, confronto con psicologi, avvocati ed esperti di media digitali e incontro con l’autore. Con l’associazione Il Razzismo è una brutta storia, invece, offre laboratori, percorsi di lettura e concorsi per affrontare in classe il tema dell’inclusione e dell’educazione interculturale.

L’offerta si completa con il torneo letterario Fuori-Classe. Sfida per i Libri, gli incontri sui classici del Novecento realizzati insieme alla Scuola Holden, gli incontri per docenti sulla scrittura creativa a cura del Centro Formazione Supereroi, le visite guidate in libreria, il servizio Bookshop per gli eventi scolastici e la consulenza dei Librai Feltrinelli per la progettazione e l’aggiornamento delle biblioteche.

Più che un calendario di iniziative, Prima Effe si propone come un partner educativo capace di affiancare i docenti con strumenti, esperienze e occasioni di crescita che mettono la lettura al centro della vita scolastica, rendendola un’esperienza viva, partecipata e profondamente contemporanea.

Per informazioni e prenotazioni: info@primaeffe.it oppure lafeltrinelli.it/prima-effe

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