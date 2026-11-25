Un incontro urgente e l’apertura di un confronto: è quanto chiedono al Ministero dell’Istruzione e del Merito CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal, Gilda Unams e ANIEF, dopo l’informativa ricevuta il 23 novembre sulle bozze dei decreti direttoriali relativi alle nuove procedure concorsuali per i docenti. Al centro ci sono le novità sul reclutamento legate alla conversione del DL 170/2026. Le due richieste puntano a un riesame dei presupposti dei futuri bandi.

La richiesta di un incontro urgente

Le cinque organizzazioni chiedono un incontro urgente “per valutare se sia opportuno o meno procedere con nuovi concorsi senza tener conto delle citate novità normative”. La questione riguarda il merito, ma anche i tempi: il rischio da evitare è che i bandi vengano costruiti su un quadro in evoluzione, senza considerare le regole sulle assunzioni in discussione in Parlamento. Il decreto, approvato dal Senato il 19 novembre, è ora alla Camera, dove il Governo ha posto la fiducia: la conversione deve arrivare entro il 29 novembre.

Il nodo dei posti senza aspiranti

Il punto critico è il calcolo dei posti per i quali non risulterebbero aspiranti nelle graduatorie vigenti, criterio alla base della richiesta di autorizzazione a bandire. Secondo le sigle, quelle previsioni “non hanno potuto tener conto” delle recentissime novità e “andrebbero riconsiderate”.

Tra le modifiche approvate dal Senato figura la possibilità, dal 2027/2028, di assumere in ruolo anche su posto comune dalla prima fascia delle GPS, dopo lo scorrimento delle altre graduatorie. Un canale che si aggiunge a quelli esistenti e il cui peso dipenderà dai posti rimasti scoperti. Da qui la necessità, per i sindacati, di aggiornare le stime prima di autorizzare nuove selezioni.

I sindacati chiedono, quindi, “l’attivazione del confronto ai sensi del CCNL vigente”. Ritengono infatti indispensabile una riconsiderazione del conteggio che motiva i nuovi concorsi.