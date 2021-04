Proroga domande ATA, il Ministero ci sta pensando?

Si avvicina sempre più la scadenza per la presentazione delle domande per le graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Le funzioni POLIS per presentare la domanda chiuderanno infatti il 22 aprile 2021, così come previsto dal Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021.

Il CSPI, nell’esprimere il parere obbligatorio in merito al decreto in questione, aveva chiesto tempi più distesi per la presentazione delle istanze.

In concomitanza con la fase pandemica, aveva sottolineato il CSPI, tale attività produrrà un significativo sovraccarico di lavoro per le segreterie delle istituzioni scolastiche a cui è demandato il compito di acquisizione delle domande.

Al fine di conciliare l’efficacia delle operazioni con il lavoro corrente, aggravato e complicato dalle condizioni sanitarie generali del paese, il CSPI ha rilevato la necessità di prevedere un periodo di almeno 45 giorni per l’invio delle domande.

Il Ministero non ha però tenuto conto di queste richieste e infatti, il D.M. 50/2021, ha previsto un periodo esatto di un mese per presentare le domande, dal 22 marzo al 22 aprile.

Se ci sarà dunque una proroga, al momento, quando mancano 2 settimane alla scadenza, non è dato saperlo, anche se richiesta da più parti.

