Prorogati gli esoneri per i tutor coordinatori: garantita la conclusione dei percorsi di abilitazione

Con una nota del 5 agosto 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato un’importante decisione riguardante la gestione dei percorsi di abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di tirocinio e permettere il completamento dei percorsi universitari e accademici previsti per l’anno scolastico 2025/2026, è stata disposta la proroga delle posizioni di esonero e semiesonero per il personale docente con funzioni di tutor coordinatore.

Le ragioni del provvedimento

La decisione nasce dalle segnalazioni del Ministero dell’Università e della Ricerca relative alla tempistica necessaria per concludere i percorsi abilitanti per il personale docente. Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rifà al decreto ministeriale n. 241 del 2 dicembre 2025 e trova il suo fondamento normativo nell’articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017.

Scadenze

Secondo quanto stabilito dalla nota, i docenti impegnati nella funzione di tutor coordinatore potranno beneficiare della posizione di esonero o semiesonero non oltre la data del 31 dicembre 2026.

Decreti degli USR

In attuazione della nota MIM, gli USR stanno pubblicando i relativi decreti.

Segnaliamo al momento USR Calabria e USR Marche.

LA NOTA