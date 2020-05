Protocollo di sicurezza Esami di Stato: seminario online della Cisl Scuola il 21 maggio

Il protocollo di sicurezza per gli esami di maturità interessa il mondo della scuola e non fa meraviglia che le organizzazioni sindacali abbiano programmato degli incontri per istruire il personale. Figura centrale per il carico di responsabilità in materia è il dirigente scolastico.

La CISL Scuola ha organizzato un seminario rivolto ai dirigenti scolastici, avendo come base organizzativa la direzione CISL Calabria, durante il quale sarà illustrato il Protocollo di Sicurezza per gli Esami di Stato di.

In esso è prevista fra le altre cose la costituzione di una serie di tavoli permanenti sia a livello periferico che nazionale di cui faranno parte le organizzazioni sindacali firmatarie dell’intesa. Il MI inoltre garantisce inoltre una serie di monitoraggi nelle istituzioni scolastiche prima di dare avvio alle procedure d’esame.

Il seminario della CISL SCUOLA è previsto per giovedì 21 maggio 2020 e il programma prevede i saluti di Arcangelo Carbone – Segretario Generale Cisl Scuola Calabria e di Raffaele Vitale – Coordinatore Regionale DS Calabria che discuteranno sul Contratto Integrativo Regionale; Paola Serafin, coordinatore Nazionale Cisl Scuola si occuperà del Protocollo di Sicurezza Esami di Stato e delle ordinanze degli esami Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; concluderà Maddalena Gissi – Segretaria Generale Nazionale Cisl Scuola.

Il seminario è gratuito ed è rivolto a tutti i Dirigenti Scolastici della Calabria ma grazie alle distanze ridotte da internet è prevista una partecipazione più larga, soprattutto per la parte riguardante i temi che svilupperanno Gissi e Serafin.

Per connettersi da pc basta cliccare sul link, successivamente consentire utilizzo microfono e webcam, inserire il proprio nome e cognome, chiedere di partecipare e attendere di essere ammessi. Per dispositivi mobili è necessario scaricare l’App MEET (da Appstore o Playstore).



