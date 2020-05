Protocollo sicurezza esame di Stato: sindacati vogliono contrattarlo scuola per scuola

Il previsto incontro fra Ministero e sindacati per mettere a punto il protocollo di sicurezza per l’esame di Stato è saltato ed è stato aggiornato al pomeriggio di martedì.

Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto il rinvio sarebbe legato ad un aspetto non ancora del tutto chiarito.

Il Ministero sarebbe orientato ad adottare un protocollo unico nazionale che i dirigenti scolastici dovrebbero sottoporre all’informazione sindacale.

I sindacati, per parte loro, chiedono invece che il piano di sicurezza venga sottoposto alla contrattazione di istituto.

Secondo i sindacati, infatti, già ora il contratto nazionale prevede che la materia delle sicurezza sia di competenza della contrattazione di scuola.

Il problema è quello dei tempi: attivare la procedura per la contrattazione di istituto in poche settimane non sarà facile soprattutto perchè le scuole sono almeno 3mila.

Nell’incontro di martedì pomeriggio il nodo dovrà essere sciolto in modo da dare alle scuole regole certe.