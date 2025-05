Prova scritta suppletiva concorso docenti secondaria, si svolgerà il 12 giugno in unico turno pomeridiano – NOTA

Per le candidate che non hanno potuto partecipare alla prova scritta ordinaria del concorso per docenti della secondaria di I e II grado a causa dello stato di gravidanza o allattamento, oltre che in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che abbiano disposto l’ammissione alle procedure concorsuali di aspiranti che ne erano stati esclusi, il MIM ha comunicato che la prova scritta suppletiva della procedura si svolgerà il giorno 12 giugno 2025 in un unico turno pomeridiano. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 13.30. La prova si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.10.

Le prove scritte si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato istanza di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato direttamente agli interessati dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Gli eventuali candidati in possesso di provvedimento giurisdizionale che li ammetta allo svolgimento della prova suppletiva sono tenuti a presentarsi, ai fini dello svolgimento della stessa, presso le sedi appositamente individuate dagli Uffici scolastici regionali, muniti di copia del provvedimento giurisdizionale che ammette a sostenere la prova.

Tutti i candidati che hanno diritto a svolgere la prova suppletiva sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

LA NOTA