Prove Invalsi 2022, dal 1° marzo partiranno le classi quinte delle superiori

I primi ad affrontare le prove Invalsi nell’a.s. 2021/22 saranno i ragazzi della quinta secondaria di secondo grado e a seguire quelli della classe terza della secondaria di primo grado, per evitare la concomitanza con la preparazione all’esame di Stato.

Le prove per l’ultimo anno delle superiori si svolgeranno infatti dal 1° al 31 marzo per le classi non campione, mentre per le classi campione sono fissate nei periodi dal 1° al 4 marzo e dal 7 al 10 marzo.

Le clasi terze delle scuole secondarie di I grado affronteranno invece le prove dal 1° al 30 aprile per le classi non campione. Le classi campione le svolgeranno dal 4 al 7 aprile e dall’11 al 13 aprile.

Quest’anno non cambiano le modalità: per la scuola primaria resta cartacea, mentre per medie e superiori le prove si svolgeranno al computer.

Classi V delle scuperiori: come prepararsi

Per prepararsi al meglio alle prove del 2022 l’Invalsi ha predisposto una serie di guide, oltre alle simulazioni ai singoli test.

Per quanto riguarda le classi quinte delle scuole secondarie di II grado, ecco i materiali che l’Istituto ha reso disponibili per cimentarsi con le Prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese.

