Prove Invalsi 2024/25 al via, da quest’anno anche sulle competenze digitali. Vanno lasciate o cancellate? Partecipa al SONDAGGIO

Lunedì 3 marzo ha preso il via la somministrazione delle Prove nazionali Invalsi. In via sperimentale, in questo anno scolastico solo nelle seconde classi campione delle scuole secondarie di II grado sono rilevate, per la prima volta, le Competenze digitali. Tale rilevazione ha come finalità la misurazione dell’attuale livello di competenze digitali delle allieve e degli allievi secondo le indicazioni del DIGCOMP 2.2 e intende definire un punto di riferimento iniziale per la promozione, in futuro, di adeguate azioni di supporto alla promozione delle competenze digitali stesse.

Molti insegnanti, tuttavia, dubitano dell’utilità delle Prove Invalsi, ritenendole inefficaci o dannose per l’educazione. Una critica riguarda l’adozione di modelli statunitensi, poco adatti al contesto italiano, rischiando di ignorare le specificità locali e le diverse esigenze degli studenti. Inoltre, le prove sono viste come valutazioni astratte che non riflettono le reali capacità. Un’altra preoccupazione è il tempo sottratto alla didattica, riducendo le ore per attività più coinvolgenti. Tuttavia, l’Invalsi difende questi test, adottati in tutti i Paesi avanzati, evidenziando che servono a migliorare le scuole, non a valutare i singoli studenti.

La Tecnica della Scuola chiede ai propri lettori se sarebbero d’accordo, come chiedono molti addetti ai lavori, nell’eliminare le prove invalsi o se se sono d’accordo nel mantenerle, così come avviene, con modalità similari, in tutti i Paesi avanzati.

Questo è il calendario aggiornato:

II primaria (prova cartacea) Italiano: mercoledì 7 maggio 2025 Prova di lettura solo Classi Campione: mercoledì 7 maggio 2025 Matematica: venerdì 9 maggio 2025

(prova cartacea) V primaria (prova cartacea) Inglese: martedì 6 maggio 2025 Italiano: mercoledì 7 maggio 2025 Matematica: venerdì 9 maggio 2025

(prova cartacea)