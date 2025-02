Prove Invalsi 2025, al via a marzo per le classi quinte delle “superiori”, ad aprile per le terze delle “medie”: le guide per prepararsi

Prove Invalsi 2025, al via a marzo per le classi quinte delle...

Nel mese di marzo, gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado saranno i primi a sostenere le Prove nazionali INVALSI. Una volta terminato l’anno scolastico e superato l’Esame di Stato, potranno scaricare autonomamente la certificazione delle competenze in formato open badge.

Ad aprile sarà invece il turno delle classi terze delle scuole secondarie di I grado. Al termine dell’esame di Stato gli studenti riceveranno da parte della propria scuola la Certificazione delle competenze, un documento che attribuisce a ciascun ragazzo un determinato livello di competenze in Italiano, in Matematica e in Inglese.

Per entrambi i gradi (grado 8 e grado 13) l’INVALSI ha messo a disposizione alcuni strumenti utili.

Grado 13 (classi quinte secondarie di II grado)

Non esiste una preparazione specifica per ottenere buoni risultati, né è necessario uno studio mirato per rispondere correttamente alle domande. Le Prove nazionali servono a misurare le competenze acquisite dagli studenti durante il percorso scolastico.

Per aiutare gli studenti a comprendere il funzionamento delle Prove INVALSI e abituarsi alla somministrazione computerizzata, l’Istituto fornisce alle scuole documenti divisi per materia. Questi contengono esempi di domande con spiegazioni dettagliate sul loro scopo e livello di competenza. Inoltre, sul sito INVALSIopen e sulla piattaforma TAO sono disponibili simulazioni per consentire agli studenti di sperimentare la modalità CBT (Computer Based Testing).

Grado 8 (classi terze secondaria di I grado)

Per aiutare i ragazzi a comprendere come funzionano le Prove INVALSI e per farli familiarizzare con la modalità di somministrazione computerizzata l’Istituto mette a disposizione della scuola una serie di documenti divisi per materia, nei quali è possibile trovare alcuni esempi di domande, con spiegazioni su cosa misurano i quesiti e sul livello di competenza al quale corrispondono.

Oltre a questi documenti destinati agli insegnanti, su INVALSIopen e sul sito invalsi.it sono disponibili diverse simulazioni accessibili con la piattaforma TAO, per dare la possibilità anche agli studenti di cimentarsi in prima persona con una prova in CBT e fare esperienza con una modalità di somministrazione diversa da quella tradizionale carta-matita.