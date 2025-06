Quali sono i lavori più richiesti del futuro e cosa studiare per prepararsi

Nel mondo del lavoro di domani, chi saprà progettare soluzioni sostenibili, comunicare in modo creativo e gestire processi complessi avrà un vantaggio competitivo determinante. Secondo il “Future of Jobs Report 2023” del World Economic Forum, entro il 2027 circa il 23% delle mansioni attualmente esistenti sarà trasformato: nasceranno 69 milioni di nuovi ruoli a livello globale, mentre 83 milioni saranno progressivamente abbandonati. Il cambiamento interesserà in particolare i settori digitali, creativi e legati alla transizione ecologica.

Anche in Italia le stime sono significative: l’Osservatorio Excelsior (Unioncamere–Anpal) prevede oltre 3,8 milioni di nuovi professionisti richiesti tra il 2023 e il 2027. Di questi, almeno il 20% dovrà possedere competenze nei campi del design, della comunicazione visiva, dell’interior e garden design e della progettazione ambientale. In questo scenario, formarsi in modo aggiornato e coerente con i nuovi trend del lavoro è cruciale.

Le professioni in ascesa: quali sono e cosa studiare

1. Gardening Designer

Il progettista di giardini è oggi una figura chiave nel ripensamento urbano e ambientale. Con l’aumento della domanda di spazi verdi sostenibili, il mercato italiano del landscaping è in crescita costante: +8,9% annuo con una stima di oltre 2,5 miliardi di euro entro il 2025 (fonte: IBISWorld).

Dove formarsi: il corso per diventare gardening designer della NAD – Nuova Accademia del Design prepara professionisti in grado di progettare giardini urbani, terrazzi, parchi e paesaggi sostenibili.

2. Interior e Product Designer

Il design degli spazi e degli oggetti continua a evolversi, con una forte domanda da parte di settori come residenziale, hospitality, retail e contract. Secondo Research and Markets, il valore del mercato dell’interior design in Italia supererà i 4,9 miliardi di dollari entro il 2032. Parallelamente, il product design si sta affermando come ambito strategico per innovazione e sostenibilità.

Cosa serve: competenze tecniche su materiali, modellazione 3D, illuminotecnica, ergonomia e software professionali. I corsi NAD – annuali e biennali – prevedono lezioni pratiche, laboratori e workshop anche in modalità online.

3. Visual, Graphic & Web Designer

Con l’ascesa dell’intelligenza artificiale e dell’automazione, i profili di comunicazione visiva devono aggiornarsi. Il graphic designer non è più solo un esecutore, ma un progettista di esperienze visive multicanale, in grado di integrare UX/UI design, branding e storytelling visuale.

Competenze richieste: Adobe Suite, interfacce responsive, motion design, layout multimediali. I percorsi NAD dedicati alla comunicazione visiva e digitale combinano teoria, pratica e aggiornamento costante sulle tecnologie emergenti.

4. Fashion e Green Fashion Designer

L’industria della moda è attraversata da una profonda trasformazione verso la sostenibilità. Secondo Statista, il comparto della “sustainable fashion” cresce a un ritmo dell’8% annuo a livello globale. Il fashion designer del futuro dovrà unire creatività, etica, consapevolezza ambientale e innovazione tessile.

Cosa studiare: disegno moda, modellistica, storia del costume, analisi dei materiali ecologici e processi di prototipazione. NAD propone corsi fashion che integrano cultura del progetto e responsabilità sociale.

5. Manager della progettazione

Nel design – come nell’hospitality, nel retail e nella pianificazione urbana – servono figure in grado di coordinare creatività, risorse e obiettivi. Il manager della progettazione unisce visione strategica, capacità organizzative e conoscenza dei processi progettuali.

Formazione necessaria: project management, gestione del cliente, budgeting, team leadership. I corsi NAD includono moduli trasversali per formare designer manageriali con competenze anche imprenditoriali.

6. Digital Content Designer e Content Creator

Il mondo dei contenuti digitali sta cambiando radicalmente. Secondo Forbes, nasceranno nuovi ruoli come il “Content Engineer”, che uniranno storytelling visivo e gestione delle AI generative. La domanda di creator strategici con competenze visive e digitali è in costante crescita.

Percorso formativo: visual storytelling, strategia social, montaggio video, scrittura per il web, analisi dei dati. NAD integra nella propria offerta corsi di content & visual communication in linea con le esigenze delle imprese digitali.

7. Bioarchitetti e progettisti ambientali

La progettazione ambientale sarà al centro delle trasformazioni urbane dei prossimi anni. L’Unione Europea richiede edifici a energia quasi zero (NZEB), spazi resilienti e soluzioni basate sulla natura.

Cosa sapere: materiali naturali, energia, psicologia dello spazio, strategie passive. I corsi di interior e garden design NAD introducono già oggi ai fondamenti del design ecologico.

Le competenze fondamentali per il futuro

Secondo il World Economic Forum, le 5 competenze più richieste entro il 2027 saranno:

Pensiero analitico

Creatività applicata

Alfabetizzazione digitale e intelligenza artificiale

Capacità di apprendimento continuo

Resilienza e adattabilità

Inoltre:

L’ 82% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in formazione.

prevede di aumentare gli investimenti in formazione. Le professioni legate al design risultano tra le più resilienti all’automazione.

Perché scegliere NAD – Nuova Accademia del Design

La NAD – Nuova Accademia del Design rappresenta oggi una delle realtà più avanzate nella formazione dedicata al design, alla moda e alla comunicazione.

Punti di forza:

Formazione pratica : laboratori, brief reali, software professionali.

: laboratori, brief reali, software professionali. Docenti professionisti : esperti attivi nei rispettivi settori.

: esperti attivi nei rispettivi settori. Visione internazionale : aggiornamento continuo sulle tendenze globali.

: aggiornamento continuo sulle tendenze globali. Sedi a Verona e Milano , con opzioni anche e-learning .

, con opzioni anche . Classi a numero chiuso : tutoring personalizzato e focus su portfolio.

: tutoring personalizzato e focus su portfolio. Contatto diretto con il mondo del lavoro: career day, eventi, stage e collaborazioni aziendali.

I lavori più richiesti del futuro

I lavori del futuro saranno creativi, strategici e interdisciplinari. Investire oggi in una formazione di qualità è la chiave per cogliere le opportunità che il cambiamento porterà. NAD prepara i professionisti di domani, offrendo gli strumenti per trasformare le passioni in carriere e per diventare protagonisti di un mercato del lavoro in profonda evoluzione.

