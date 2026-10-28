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28.10.2026

Quali sono le paure principali dei giovani? Guerra nucleare, infelicità e dipendenza economica: l’indagine di Skuola.net

Daniele Di Frangia
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Indice
Il divario di genere

Quali sono le paure principali delle nuove generazioni? A rivelarlo l’Osservatorio sulla Paure generazionali realizzato dal portale Skuola.net in vista della notte di Halloween. A spaventare più di tutto è la guerra nucleare, così ha risposto il 45% su un campione di 1.000 ragazzi tra gli 11 e i 29 anni. Subito dopo c’è una paura che riguarda sé stessi, quella di non essere mai soddisfatto o felice, un’insicurezza che riguarda il proprio futuro personale e sentimentale. E su questa scia la paura di non trovare l’amore (41%).

Ma il panico arriva anche da altri fattori, ad esempio l’aspetto economico (38%) e il non riuscire a farsi una vita propria (37%), ma i giovani temono anche l’aumento della violenza sociale (38%).

Un’altra paura personale è quella di non riuscire a trovare lavoro (35%), mentre un’altra sociale è il cambiamento climatico (35%). Anche la solitudine e il non avere amici terrorizza i ragazzi (31%).

Il divario di genere

C’è anche una differenza di percezione tra maschi e femmine. Per le ragazze la paura della guerra globale sale al 49% mentre la prospettiva di una vita infelice e insoddisfacente si attesta subito dopo (48%). Quasi alla pari la possibilità di non trovare l’amore (46%).

Percentuali molto più alte di quelle maschili, guerra (39%), amore (33%), infelicità (32%). L’ansia economica spaventa molto più le donne (43% contro 29% dei maschi).

Cosa spaventa più i ragazzi delle ragazze? Solo, leggermente, il cambiamento climatico (37% contro 35%) e il non avere amici (33% contro 31%).

GiovaniGuerraskuola.net

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