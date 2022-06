Qualità della vita 2022, la città migliore per i bambini è Aosta. Ultima Napoli

È Aosta la città migliore per qualità della vita per i bambini. Lo stabilisce un’analisi del ‘Sole 24 ore‘ basata su diversi parametri statistici indicati da Istat, Miur ed altri enti. Diversi gli aspetti presi in considerazione, dalla percentuale di edifici scolastici con mensa agli asili nido, le aree verdi, la possibilità di fare sport per i minori e il tasso di fecondità, con un punteggio per ogni parametro. Da qui la classifica che ne è conseguita. Dopo la vincitrice Aosta, spicca la Toscana con Arezzo, Siena e Firenze a seguire, leggermente più staccata Udine al 5° posto.

Tra le cinque peggiori invece comanda il Sud. Ultima Napoli, penultima Caltanissetta, con Matera, Palermo e Reggio Calabria a completare il quadro.

L’indagine riguarda anche i giovani dai 18 ai 35 anni, con altri parametri. Qui la vincitrice è Piacenza, con buoni servizi e bassa disoccupazione giovanile.

Per gli anziani over 65 vince Cagliari, seguita da Bolzano e Trento. Ultima Pistoia.