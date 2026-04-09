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Attualità
09.04.2026

Quando inizia la scuola a settembre 2026? Le date nei calendari scolastici regionali

Lara La Gatta
Indice
Festività nazionali
Calendari regionali

Le Regioni italiane stanno iniziando a pubblicare i calendari scolastici regionali per il prossimo anno 202/27, fornendo a studenti, famiglie e personale scolastico un quadro chiaro dell’organizzazione delle attività didattiche.

Questi calendari stabiliscono le date di inizio e fine delle lezioni, i periodi di vacanza e le eventuali sospensioni, tenendo conto delle specificità territoriali e delle esigenze locali.

La loro diffusione rappresenta un passaggio fondamentale per pianificare con anticipo l’anno scolastico e favorire una gestione più efficace dei tempi educativi e familiari.

Festività nazionali

La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali:

  • 4 ottobre
  • 1° novembre
  • 8 dicembre
  • 25 dicembre
  • 26 dicembre
  • 1° gennaio
  • 6 gennaio
  • 28 marzo Pasqua;
  • 29 marzo Lunedì dell’Angelo
  • 25 aprile Festa della Liberazione
  • 1° maggio Festa del Lavoro
  • 2 giugno Festa della Repubblica
  • Festa del Santo Patrono (se ricadente in un giorno di lezione).

Calendari regionali

Questi sono i calendari al momento pubblicati:

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 7 settembre 2026

Ponte di Ognissanti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: dal 5 all’8 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dal 6 al 14 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Pentecoste: dal 15 al 17 maggio 20ì26

Fine delle lezioni: 16 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Schema calendario

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 14 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Carnevale: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 26 giugno 2027)

Delibera regionale n.424 del 27/03/2026

Calendario a.s. 2026-2027 scuole dell’infanzia

Calendario a.s. 2026-2027 scuole primarie e secondarie di I e II grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Circolare n.143880 del 11/02/2026

Schema calendario

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 17 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 8 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

Schema calendario

VALLE D’AOSTA

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Fiera di Sant’Orso: 30 gennaio 2027

Vacanze d’Inverno: dall’8 al 10 febbraio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Fine delle lezioni: 9 giugno 2027 (solo scuole dell’infanzia 30 giugno 2027)

DELIBERA

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