Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 1° luglio

ATA
01.07.2026

Quante ore al giorno lavora un ATA?

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Organizzazione oraria
Orario flessibile
Orario plurisettimanale
Turnazioni

Sulla base delle disposizioni contrattuali il personale ATA svolge la sua attività lavorativa in 36 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giorni in relazione all’organizzazione delle attività didattiche se in 5 o sei giorni, fermo restante che l’orario giornaliero può cambiare in relazione alle esigenze della scuola e in coerenza con il piano annuale delle attività.

Organizzazione oraria

L’organizzazione oraria del personale ATA, predisposta all’inizio dell’anno scolastico, persegue la finalità di realizzare un efficiente equilibrio tra le esigenze e gli obiettivi organizzativi delle istituzioni scolastiche. In questo senso è possibile predisporre un orario giornaliero flessibile, plurisettimanale e ove dovesse occorrere organizzare delle turnazioni.

Orario flessibile

Al fine di garantire l’utenza, il servizio giornaliero del personale ATA può essere organizzato in modo flessibile, modificando l’orario d’inizio e di fine lavoro. Inoltre, qualora le attività didattiche dovessero essere programmate in 5 giorni, il servizio del personale ATA previsto in sei giorni è organizzato in cinque giorni prevedendo per due giorni due rientri di tre ore ciascuno o tre rientri di due ore ciascuno al fine di essere funzionali agli obiettivi didattici e organizzativi dell’istituzione.

Orario plurisettimanale

L’orario plurisettimanale, può essere organizzato con una variazione dell’impegno orario su base ciclica superando le 36 ore previste, ma solo per un determinato periodo, di solito tre settimane. In merito l’orario effettuato oltre le 36 ore previste dal CCNL va compensato attraverso:

  • La riduzione dell’orario giornaliero;
  • La riduzione delle giornate lavorative.

Turnazioni

Quando né l’orario flessibile né quello plurisettimanale bastano a coprire le esigenze della scuola, si può ricorrere alla turnazione. Si tratta di una modalità organizzativa pensata per garantire il funzionamento continuo dei servizi scolastici, su cinque o sei giorni in turni organizzati nel seguente modo:

  • Il personale si avvicenda a rotazione, coprendo l’intera durata del servizio;
  • I turni sono distribuiti secondo le competenze professionali;
  • E’ possibile una parziale sovrapposizione tra il personale entrante e quello uscente;
  • Ogni lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore;
  • Eventuali turni serali oltre le ore 20 sono ammessi solo in casi specifici legati ad attività scolastiche o esigenze straordinarie.
orario di lavoroPersonale Ata

Orario di lavoro dei docenti, c’è una procedura prevista da precise e chiare norme contrattuali

Campionato della Bugia, 300 dicono le più grandi frottole sulla scuola: i prof hanno 3 mesi di vacanza e lavorano 4 ore al giorno!

Rissa a scuola con coltello, placata dal vice preside: “Per qualcuno non dovevo, perché fuori orario di lavoro. Ma come si fa?”

Gli insegnanti badanti e le vacanze troppo lunghe

Docenti: la grande bugia dei tre mesi di vacanza

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Rinnovo contratto Istruzione e Ricerca, Serafini (Snals-Confsal): siamo soddisfatti, ma subito aumenti con arretrati e avvio nuova trattativa

Alessandro Giuliani

Organico di fatto e assegnazione dei docenti alle classi, in questi giorni si stanno prendendo decisioni importanti

Lucio Ficara

Ho 15 anni, ma sembra che io non abbia diritto ad avere una famiglia normale

I lettori ci scrivono

Nessun rimborso delle spese per il trasporto urbano per i commissari d’esame ?

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata