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Prima Ora | notizie del 7 luglio

ATA
07.07.2026

Chi ha diritto alla 35esima ora tra il personale ATA

Salvatore Pappalardo
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Indice
Riduzione dell’orario
Parere dell’ARAN n° 28728
Procedura per ridurre l’orario
Compiti del DSGA e del Dirigente Scolastico

Il CCNL/scuola del 2019/2021 nel riprendere o modificare le precedenti disposizioni in merito all’orario di lavoro del personale ATA, conferma l’articolo 51 del CCNL del 2007 che stabilisce l’orario ordinario in 36 ore settimanali, generalmente articolate in sei ore continuative giornaliere da svolgere di norma in orario antimeridiano, ma anche pomeridiano.

Riduzione dell’orario

In merito alla riduzione dell’orario l’art. 55 del CCNL 2007 precisa che il personale destinatario della riduzione d’orario a 35 ore settimanali, è quello adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità.

Parere dell’ARAN n° 28728

Sulla riduzione dell’orario a 35 ore, l’ARAN, da un’attenta lettura dell’art. 55 comma 1 afferma che la suddetta riduzione non spetta a tutto il personale ATA, ma quello “adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità nelle seguenti istituzioni scolastiche:
Istituzioni scolastiche educative;
Istituti con annesse aziende agrarie;
• Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.

Procedura per ridurre l’orario

La riduzione dell’orario a 35 ore settimanali al personale di cui sopra è definita a livello di singola istituzione scolastica, al numero di personale interessato, alla tipologia di servizio e a quant’altro si ritiene necessario al fine d’individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione.

Compiti del DSGA e del Dirigente Scolastico

In questo senso il DSGA dopo ave predisposto il piano delle attività e individuato chi ha diritto alla riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, lo sottopone al dirigente scolastico che verificata la congruenza con il PTOF e dopo averlo sottoposto a un confronto con la RSU, autorizza tale riduzione nel piano delle attività del personale ATA.

orario di lavoroPersonale Ata

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