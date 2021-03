Quanto durano le graduatorie ATA terza fascia?

Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA serviranno, dall’anno scolastico 2021/2022, per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

La vigenza delle graduatorie, salvo proroghe, è per un triennio, quindi dall’a.s. 2021/2022 all’a.s. 2023/2024.

Entro il 22 aprile 2021 sarà dunque possibile presentare domanda per l’inserimento o aggiornamento delle graduatorie di terza fascia, che verranno utilizzate dalle scuole a partire dal prossimo anno scolastico.

Per il triennio che va dal 2021/22 al 2023/24 il riferimento è il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.

L’aggiornamento delle graduatorie riguarda i profili professionali di:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria

