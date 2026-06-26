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Attualità
26.06.2026

Ragazzo gay ucciso dal padre, Gaynet accusa Valditara. La replica: “L’educazione contro la violenza non è soggetta al consenso informato”

Redazione
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Le parole di Coco

La storia di Mirko, 24enne toscano ucciso dal padre, insieme alla propria madre, sta destando ovviamente molto scalpore. Ancora i contorni di questa oscura vicenda devono essere chiariti. Si pensa al momento che l’uomo, un 63enne, abbia agito perché non avrebbe mai accettato l’omosessualità del ragazzo, ma non solo. “Mio figlio era pazzo e mia moglie mi picchiava. Mio figlio aveva problemi di tossicodipendenza e di alcool: era violento”, ha cercato di difendersi l’aggressore, come riporta Il Corriere della Sera.

In un post del 2022 la vittima scriveva: “Ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay”. Un elemento sicuramente da considerare. Il presidente di Gaynet Rosario Coco ha collegato la tragedia al recente ddl sull’educazione all’affettività promosso da Valditara: “Nel 2026, l’Italia è ancora un Paese in cui intolleranza e pregiudizio consumano nel profondo persone e famiglie. Di fronte all’esempio estremo di Camaiore ci domandiamo se il ministro Valditara sia ancora dell’idea proposta nel suo ddl di recente approvato, ovvero se pensa che anche un genitore come Piero Moriconi possa rivendicare l’esclusiva sull’educazione sessuo-affettiva in famiglia”.

Immediata la risposta del Ministero dell’Istruzione e del Merito. “L’educazione al contrasto della violenza e della discriminazione di genere è obbligatoria nelle nuove Indicazioni nazionali e non è soggetta al consenso informato delle famiglie”, questo il contenuto di una nota di Viale Trastevere.

Le parole di Coco

Nel commentare l’omicidio in Versilia, a Camaiore, di Mirko e di sua madre, per mano del padre del ragazzo, Coco contesta la decisione presa dal Governo, su spinta proprio del ministro a capo del dicastero di Viale Trastevere, di introdurre il cosiddetto disegno di legge Valditara, che impone l’assenso delle famiglie per attivare corsi che hanno collegamenti con la socio-affettività.

Secondo il presidente di Gaynet, “Piero Moriconi – l’autore del folle gesto in Versilia – è la punta della punta di un iceberg, viste le migliaia di richieste alle linee di aiuto ogni anno, visto il fatto che si registra un episodio di omolesbobitransfobia ogni 2 giorni (omofobia.org), visto che oltre metà delle persone Lgbtqia+ in Italia non stringe la mano quando in coppia per strada (dati Fra)”.

“Nonostante questo, l’Italia è l’unica tra i fondatori Ue – continua Rosario Coco – a non avere una legge nazionale sull’educazione sessuo-affettiva e, come se non bastasse, il ddl Valditara appena approvato prevede che le scuole che vorranno parlare di diversità, violenza di genere, affettività, debbano chiedere il permesso alle famiglie, inclusi quei tanti padri che la pensano come Piero Moriconi”.

“Il nostro pensiero – conclude Rosario Coco – va ai tanti genitori che scendono in piazza con i loro figli nei Pride e che spesso conducono la stessa battaglia solitaria della mamma di Mirko, Kety, che ha perso la vita per difendere il figlio“.

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