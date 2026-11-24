Le recenti affermazioni del ministro Valditara sul rapporto tra studenti con background migratorio e sistema scolastico sollevano interrogativi sul significato di inclusione, integrazione e resilienza. Ne parliamo con Cristiano Corsini, che analizza criticamente le evidenze scientifiche richiamate dal ministro e invita a distinguere tra risultati della ricerca e interpretazioni politiche.

Professor Corsini, sulla rivista Nuova Secondaria il ministro Giuseppe Valditara ha pubblicato un contributo presentato come «non ideologico ma evidence-based», concludendo che sia necessario «integrare e non semplicemente includere» gli studenti con retroterra migratorio. Qual è la sua valutazione complessiva?

Il problema principale è che lo svolgimento dell’articolo non sostiene adeguatamente queste due affermazioni. Dichiarare un approccio basato sulle evidenze scientifiche comporta una responsabilità precisa: occorre presentare i risultati delle ricerche in modo completo, discuterne i limiti e non trascurare gli elementi che potrebbero mettere in discussione la tesi proposta. Nel contributo del ministro, invece, il quadro della letteratura scientifica appare poco equilibrato.

Partiamo dalle evidenze scientifiche. Valditara riconosce che l’origine migratoria non determina automaticamente l’insuccesso scolastico. Eppure, successivamente, richiama studi che sembrerebbero evidenziare effetti negativi della concentrazione di studenti con background migratorio. Dove si trova il problema?

La premessa è condivisibile: l’origine migratoria, da sola, non determina gli esiti scolastici. A incidere sono molteplici fattori, tra cui le condizioni economiche, la conoscenza della lingua, le relazioni e le caratteristiche dei contesti scolastici.

Quando si passa alla presentazione delle ricerche, tuttavia, questo necessario senso della misura sembra venire meno. Valditara richiama il rapporto OCSE del 2018 per associare la concentrazione di studenti con retroterra migratorio a risultati meno favorevoli. Ma nelle stesse pagine citate dal ministro si precisa che, una volta considerato il profilo socioeconomico delle scuole, l’associazione media tra concentrazione migratoria e apprendimenti nei Paesi OCSE non risulta più identificabile. Significa che rischiamo di confondere l’origine migratoria con lo svantaggio socioeconomico. Se omettiamo il risultato dei controlli statistici rendiamo incomprensibile proprio il fenomeno dichiariamo di voler analizzare.

Nel contributo viene citato anche lo studio di Cebolla-Boado e Garrido Medina. Anche in questo caso ritiene che i risultati siano stati interpretati in maniera parziale?

Sì. Si tratta di uno studio che conclude che l’effetto della concentrazione perde significatività statistica dopo aver controllato le caratteristiche sociali individuali. Anche questo risultato andrebbe presentato e discusso.

Esistono naturalmente ricerche che restituiscono un quadro differente. Ballatore, Fort e Ichino, sfruttando le regole di formazione delle classi, stimano per la scuola primaria italiana un effetto negativo della composizione migratoria sui risultati degli studenti nativi, più marcato nel caso degli immigrati di prima generazione. È un risultato rilevante, che non va ignorato. Però bisogna comprenderne la portata: riguarda uno specifico contesto, determinati studenti e particolari esiti e non dimostra l’esistenza di una soglia generale di concentrazione migratoria, né consente, da solo, di stabilire gli effetti di una particolare politica di distribuzione della popolazione studentesca.

Quindi il problema non è citare studi determinati studi, ma il modo in cui vengono utilizzati?

Esattamente. Accostare ricerche differenti come se convergessero tutte verso la medesima conclusione, senza discutere differenze metodologiche, limiti e risultati, restituisce un’immagine poco equilibrata della letteratura scientifica.

Citare ricerche empiriche non basta a fondare una tesi sulle evidenze. Bisogna leggere gli studi, comprenderne i risultati e rispettare ciò che effettivamente dimostrano. Soprattutto, occorre dare conto anche delle evidenze che non confermano l’interpretazione che si vorrebbe sostenere.

Un altro concetto centrale del contributo di Valditara è quello di resilienza, richiamato anche nel titolo. Lei ritiene che venga utilizzato correttamente?

La funzione predittiva attribuita alla resilienza rimane poco chiara e scarsamente documentata. L’articolo riprende dal rapporto OCSE una concezione multidimensionale della resilienza e riconosce opportunamente il ruolo delle risorse e dei vincoli individuali e contestuali. Tuttavia, non distingue adeguatamente gli esiti attraverso i quali si riconosce la resilienza dai fattori e dai processi che possono favorirli.

Facciamo un esempio: se il successo scolastico contribuisce a definire chi è resiliente, affermare che la resilienza predice quello stesso successo rischia di diventare una tautologia. In sostanza, si trasforma in predittore ciò che nel rapporto OCSE è prevalentemente un insieme di esiti e condizioni da spiegare.

Sarebbe diverso dimostrare che una specifica misura di resilienza consente di prevedere esiti successivi e distinti. Però l’articolo non ricostruisce evidenze che sostengano questo passaggio.

Arriviamo alla questione forse più controversa: la distinzione tra integrazione e inclusione. Il ministro sostiene che occorra integrare e non semplicemente includere. Perché questa formulazione la convince poco?

Perché l’articolo non definisce i due concetti, non confronta pratiche riconducibili all’uno e all’altro e non presenta risultati che dimostrino una maggiore efficacia dell’integrazione. La gerarchia viene introdotta nella conclusione senza essere stata adeguatamente argomentata nel corso del testo. È un problema importante, perché una parte predominante della letteratura scientifica considera l’inclusione uno sviluppo e un superamento dell’integrazione.

A quali riferimenti scientifici e istituzionali possiamo guardare per comprendere meglio questa differenza?

Un riferimento significativo è la guida che l’UNESCO ha dedicato al tema nel 2017. In quel documento l’inclusione viene definita come un processo volto a superare le barriere che limitano la presenza, la partecipazione e il successo formativo di chi apprende.

L’integrazione, invece, rinvia principalmente all’inserimento degli studenti nei contesti ordinari, anche attraverso adattamenti e risorse specifiche, ma all’interno di strutture, atteggiamenti e ambienti che rimangono sostanzialmente preesistenti.

La differenza è sostanziale. Includere non significa semplicemente collocare tutti gli studenti nello stesso spazio scolastico. Significa trasformare il contesto affinché ciascuna persona possa partecipare, apprendere e sviluppare le proprie potenzialità.

Alla luce di questa distinzione, la formula «integrare e non semplicemente includere» rischia quindi di capovolgere il significato attribuito all’inclusione dalla letteratura di riferimento?

Sì, ed è proprio questo uno degli aspetti più problematici del contributo. La formula rovescia il rapporto tra i due concetti senza confrontarsi con la letteratura scientifica e istituzionale che li ha approfonditi.

L’articolo propone un cambiamento radicale dal punto di vista teorico senza mostrare padronanza dei concetti che vorrebbe rivoluzionare.

C’è un elemento paradossale: l’articolo attribuisce al sistema educativo il compito di impedire che le condizioni di partenza si trasformino in ostacoli permanenti, richiamando quindi una prospettiva sostanzialmente inclusiva, per poi svalutare proprio il concetto di inclusione nella conclusione.

In definitiva, che cosa dovrebbe caratterizzare un dibattito realmente fondato sulle evidenze scientifiche quando si affrontano questioni così delicate come la presenza degli studenti con background migratorio nella scuola italiana?

Innanzitutto, dovremmo abbandonare l’idea che definirsi «non ideologici» sia sufficiente ad attestare il rigore di un’argomentazione.

In ambito educativo ogni prospettiva, che si tratti di un approccio di ricerca o di una scelta di politica scolastica, è condizionata da idee, finalità e valori. Non c’è nulla di sbagliato in questo: è importante, però, che tali presupposti vengano esplicitati.

Il rigore scientifico richiede che i concetti siano definiti, le evidenze analizzate e i risultati discussi nella loro complessità. Anche, e soprattutto, quando non confermano le tesi che si vorrebbero sostenere.

È questo il punto essenziale: la ricerca non dovrebbe essere utilizzata per confermare conclusioni già stabilite, ma per comprendere meglio i fenomeni e orientare decisioni educative consapevoli.