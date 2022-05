Recita scolastica, cinque bambini ustionati durante le prove in provincia di Bergamo

Cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina in una scuola di Osio Sotto (Bergamo) durante le prove di una recita scolastica. Questo è il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina, intorno alle ore 10.30, nel giardino della scuola dell’infanzia ‘San Zeno’ di via Montessori, dove – secondo quanto riporta ANSA – pare fosse in corso un incontro tra le famiglie e gli insegnanti.

Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano riscaldando i marshmallow, gli snack dolci che vengono arrostiti sul fuoco per renderli caramellati, quando sono divampate le fiamme.

I bambini rimasti ustionati fanno parte della sezione Blu e hanno riportato ustioni di primo e secondo grado: sono in tutto cinque, tre femmine di 3, 4 e 5 anni e due maschi di 4 e 6 anni.

Ustionati anche tre papà tra i 35 e i 40 anni: fortunatamente, non sono in gravi condizioni.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono infatti accorse cinque ambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.