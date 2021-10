Reclutamento DSGA: il CSPI chiede subito un concorso riservato per gli assistenti facenti funzione

Nel corso della seduta del 7 ottobre scorso, il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha preso in esame lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione in materia di “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”.

Il CSPI ha richiamato un parere già formulato il 3 gennaio 2019 e ha ribadito la necessità di avviare al più presto una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza anche se sprovvisti di titolo di studio specifico.

D’altronde – osserva il CSPI – anche dopo l’espletamento dell’ultimo concorso ordinario, le scuole continuano ad avvalersi, in numero assai considerevole (1826), di assistenti amministrativi facenti funzione.

“Per superare l’attuale situazione problematica, conseguenza determinatasi in questi ventuno anni a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge – si legge nel parere del Consiglio – è opportuno che si prevedano norme a garanzia del giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione”.



“In questo quadro – conclude il CSPI – si rende necessario: