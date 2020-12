Regalo di Natale: un container di banchi e materiale didattico verso il Senegal

I vecchi banchi scolastici biposto sono stati sostituiti da quelli monoposto arrivati in tutte le scuole a seguito dell’emergenza Covid-19.

Che cosa fare dei banchi non utilizzati che sono ancora in buone condizioni?



Ce lo siamo chiesti in tanti, vedendoli ammassati nei corridoi e nei cortili, ed abbiamo esteso l’invito a donarli alle associazioni, oratori, parrocchie.

L’invito è stato accolto dal Liceo “Lombardo Radice” a favore di un istituto di Acireale ed il Liceo “Turrisi Colonna” di Catania, ha destinato i banchi, (come da foto) all’Associazione Cappuccini Onlus”, alla Parrocchia S. Croce del Villaggio S. Agata e alla Parrocchia S. Maria di Valverde.

L’invito rivolto ai Salesiani è stato ben accolto dall’Associazione Don Bosco 2000 che ha attivato già dal 2016 un progetto di cooperazione allo sviluppo “migrazione circolare” in Senegal

Il progetto è articolato in due focus: