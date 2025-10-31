Rendicontazione sociale scuola, piattaforma già disponibile: tutte le scadenze da rispettare

Terminato il triennio 2022-2025 del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dal d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, tutte le scuole e i CPIA devono illustrare i risultati raggiunti in rapporto alle priorità e ai traguardi individuati nel RAV e/o agli obiettivi formativi individuati nel PTOF, attraverso la Rendicontazione sociale.

La struttura e le modalità per la predisposizione della Rendicontazione sociale, presente in piattaforma, restano invariate rispetto al triennio precedente.

La piattaforma per la redazione della Rendicontazione sociale è aperta a partire dal 30 ottobre 2025.

Tutte le istruzioni sono state fornite dal MIM con nota del 29 ottobre 2025, avente ad oggetto: SNV – Indicazioni operative per la predisposizione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio 2025-2028 (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano Triennale dell’Offerta Formativa, Rendicontazione Sociale).

La procedura

Le scuole dovranno procedere secondo una sequenza logica che garantisce coerenza e continuità tra i diversi documenti.

Si parte dalla Rendicontazione sociale del triennio 2022-2025, in cui vengono illustrati i risultati raggiunti e le prospettive future.

A seguire si predispone il Rapporto di Autovalutazione (RAV), che orienta la riflessione interna individuando priorità, traguardi e obiettivi di processo.

Sulla base di queste analisi, viene poi elaborato il Piano di Miglioramento, inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il principale documento di programmazione e identità della scuola.

Le scadenze

Le piattaforme del RAV e del PTOF, entrambe in ambiente SIDI, sono collegate tra loro per facilitare il trasferimento automatico dei dati e ridurre i tempi di lavoro. La piattaforma per la rendicontazione è disponibile dal 30 ottobre, quella per il RAV dal 3 novembre, mentre la compilazione del nuovo PTOF potrà iniziare dal 19 novembre 2025, con ulteriori sezioni dedicate all’innovazione didattica attive dal 3 dicembre.

Novità normative

Il nuovo PTOF dovrà recepire le recenti novità normative in materia di educazione civica, valutazione degli studenti, competenze non cognitive e introduzione dell’intelligenza artificiale nella scuola. Ogni istituzione dovrà aggiornare il documento in modo coerente e completo, assicurando la corrispondenza tra contenuti e sezioni, anche perché il PTOF rappresenta non solo uno strumento di trasparenza verso le famiglie, ma anche un elemento di valutazione dei dirigenti scolastici.

Supporto

A supporto delle scuole, l’INVALSI, il Ministero e gli Uffici Scolastici Regionali attiveranno un piano di accompagnamento e formazione per favorire un uso consapevole degli strumenti del SNV. Le date e le modalità degli incontri saranno comunicate a livello regionale.

LA NOTA