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Docenti
09.04.2026

Revoca domanda mobilità docenti, si può ritirare la domanda entro il 27 aprile con una semplice PEC indirizzata all’Ufficio scolastico di titolarità

Lucio Ficara
Indice
Revoca domande di mobilità
Revoca tramite scuola o per PEC

Mentre i docenti che hanno presentato domanda di mobilità territoriale e professionale stanno ricevendo le lettere di notifica, la richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità docenti. Data ultima lunedì 27 aprile, utilizzando per la revoca una PEC in cui si chiede sotto la propria responsabilità la revoca della domanda o delle domande.

Revoca domande di mobilità

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

È consentita quindi la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della
documentazione allegata.

Revoca tramite scuola o per PEC

La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità prevista, come specificato nell’OM 43 art.2, per il giovedì 7 maggio. Se si contano 10 giorni precedenti al 7 maggio, il termine ultimo per la revoca delle domande di mobilità docenti cade proprio il lunedì 27 aprile 2026.

Le istanze di revoca inviate dopo tale data del 27 aprile possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo del 7 maggio 2026.

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