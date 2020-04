L’Italia si avvicina alla Fase 2. Dal 4 maggio inizierà l’allentamento progressivo delle misure messe in atto dal governo Conte nel mese di marzo.

Riapertura scuole, Conte ‘ufficializza’: “Riapriranno a settembre. Azzolina a lavoro per maturità”

A La Repubblica il presidente del Consiglio rilascia una lunga intervista in cui parla anche della riapertura delle scuole: “La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l’età media del personale docente è tra le più alte d’Europa. La didattica a distanza, mediamente, sta funzionando bene. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza. Nel decreto in preparazione saranno previste misure specifiche di sostegno per i genitori che hanno figli a casa: congedo straordinario e bonus babysitting”.

Come già noto nelle scorse ore, la riapertura delle scuole è legata all’indice di contagiosità che, in questo momento, è sceso tra 0,5 e 0,7. Per mantenerlo sotto l’1, il Comitato tecnico scientifico ha consigliato al governo di non riaprire le scuole a maggio: “Riaprire le scuole vorrebbe dire riportare l’indice di contagio ben sopra l’1”, ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità nella giornata di giovedì.

Il problema si riproporrà anche a settembre perché, sempre secondo il Comitato tecnico scientifico, l’indice di contagiosità potrebbe comunque impennarsi fino a favorire una nuova crescita esponenziale delle infezioni.

Per questo al ministero della Salute, di concerto con quello dell’Istruzione, stanno studiando due soluzioni alternative.

La prima è far seguire alternativamente le lezioni in aula ai ragazzi, lasciandone una metà in remoto. La seconda, invece, sa di un ritorno all’antico, con gli alunni divisi in turni tra mattina e pomeriggio.

Resterebbe insoluto il problema dei piccoli fino a tre anni per i quali è impossibile attuare il distanziamento.