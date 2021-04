Riapertura scuole, Floridia: “Test salivare strumento utile, ma non a carico degli istituti”

La riapertura delle scuole, fissata per il 26 aprile, si avvicina sempre più. E le preoccupazioni riguardo i contagi tra gli studenti rimangono sempre vive. Sul tema è intervenuta la sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, in particolare riguardo gli ormai noti test salivari.

“Gli studenti devono poter concludere l’anno in classe. Il rischio zero però non esiste e le scuole devono essere messe nella disponibilità di strumenti che aumentino i livelli di sicurezza. Per questo sostengo la necessità di attuare il piano del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, relativo all’utilizzo dei test salivari. Uno strumento utile soprattutto per gli studenti più piccoli. Ovviamente – aggiunge Floridia – la somministrazione non credo debba essere a carico degli istituti, già ampiamente impegnati sotto tanti punti di vista”.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook