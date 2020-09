Riapertura scuole: la mascherina trasparente è certificata

Con la riapertura delle scuole si torna a parlare di mascherina, in tutte le salse. Mascherina tutto il giorno o solo al banco? Mascherina alle superiori o anche al primo ciclo? Mascherina chirurgica o mascherina trasparente?

Mascherina trasparente

Su questo argomento apprendiamo che anche la mascherina trasparente è certificata. Senza volere entrare nel dettaglio delle aziende produttrici, poiché non ci interessa, ci teniamo a ribadire che la mascherina trasparente, laddove certificata naturalmente, resta un’ottima opzione per il rientro a scuola, per tutti i benefici di cui abbiamo già parlato, strettamente connessi alla didattica. Non è necessario che la indossino gli alunni, ma è fortemente consigliata per i docenti, perché la prossemica, il volto, la gestualità, lo sappiamo, fanno parte a pieno titolo della didattica. Così il sorriso, soprattutto nella scuola primaria e dell’infanzia.

