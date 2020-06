Riapertura scuole, Ministero convoca sindacati il 24 giugno

Dopo la richiesta di incontro urgente dei giorni scorsi, i sindacati ottengono una riunione il 24 giugno con il Ministero dell’Istruzione.

Infatti, le organizzazioni sindacali fanno sapere che il Capo di gabinetto del Ministro dell’Istruzione con apposita comunicazione ha convocato i sindacati rappresentativi del personale della scuola per un confronto sull’avvio dell’anno scolastico 2020/21. L’incontro si terrà il prossimo 24 giugno.

In quella data, al centro dell’incontro si affronteranno le problematiche del rientro in sicurezza per alunni e lavoratori della scuola nonché le questioni relative alle condizioni di gestione organizzativa e didattica in termini di tempi, orari, organici, spazi e risorse necessari all’avvio dell’anno scolastico.

I sindacati, nella richiesta di incontro urgente, hanno sottolineato di “attivare il preliminare confronto sindacale (CCNL art 22 coma 8 lettera a) sulle linee guida che le istituzioni scolastiche saranno chiamate ad osservare nella gestione delle attività didattiche nel nuovo anno scolastico. Ciò anche in considerazione delle ripercussioni che le misure da adottare potranno avere sul rapporto di lavoro del personale, rispetto alle quali andrà anche valutata l’eventuale necessità di procedere a integrazioni della disciplina contrattuale”.