Riapertura scuole, riunione del Cts su misure contagi e mense scolastiche

La data del 26 aprile si avvicina sempre più. Le riaperture stabilite dal governo Draghi riguardano diversi settori, dai bar e ristoranti fino alla ripresa degli sport di contatto.

Ma c’è anche la scuola, con i tanti aspetti ad essa legati. Se ne parlerà nella riunione di oggi pomeriggio del Comitato Tecnico Scientifico. Si tratta di uno degli incontri più importanti, visto che bisogna stabilire le misure da adottare fra pochissimi giorni. Da lunedì 26 aprile tutti gli studenti torneranno in classe per circa un mese (fino alla fine della scuola). Vari i quesiti sul tavolo del Cts, tutte legate alla sicurezza. Le mense scolastiche ad esempio, ma anche il rientro dopo la positività. I docenti e il personale scolastico, che pur sono in gran parte vaccinati, devono avere un tampone negativo, gli studenti possono invece uscire di casa a 21 giorni dal primo tampone positivo anche senza un nuovo test. La condivisione degli stessi spazi in classe rimane un tema aperto e da discutere.

Si parlerà anche di bar e ristoranti che potranno sfruttare solo gli spazi all’aperto, mentre rimane in piedi la questione pass vaccinale, come funziona, chi lo rilascia e chi verificherà. Il tempo è poco e le questioni sono tante.

