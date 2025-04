Riconoscimento anno 2013, ricadute sul bilancio pubblico; ma le ricadute sui lavoratori non contano?

Riconoscere l’anno 2013 al personale scolastico avrebbe pesanti ricadute sul bilancio pubblico, è

evidente.

Ma le “ricadute” già patite dai lavoratori in questi 12 anni non sono meritevoli di considerazione? Non è

bastato aver minato la fiducia “sospendendo” le regole durante il gioco, d’autorità? Non è bastato il lungo

silenzio successivo (Totò avrebbe detto: “facciamo gli gnorri?”) sostenuto, forse, dalla speranza

dell’oblio?

Non sarebbe arrivato il momento di risarcire un danno, restituendo per lealtà e giustizia ciò che è stato

tolto dalla carriera, dalle tasche e dalla fiducia dei lavoratori?

E’ una questione di dignità: prima lo si fa, meglio è!

Si riducano gli sprechi, anziché far sentire in colpa le vittime.

Gennaro Pascarella