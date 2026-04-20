L’empatia non è una dote naturale, ma deve essere mantenuta in allenamento costante

L’eclissi dell’empatia nelle nuove generazioni non è un evento meteorologico improvviso, ma il risultato di una lenta, silenziosa e sistematica erosione dei confini tra la realtà fenomenica e la simulazione digitale. Quando la cronaca ci mette di fronte a episodi di violenza inaudita, esercitata con una freddezza che lascia attoniti, il primo istinto collettivo è quello della negazione protettiva.

Ci rifugiamo nell’idea che si tratti di mostri, di eccezioni statistiche, convinti che nelle nostre case, dove si celebrano i valori del rispetto e della cura, un simile istinto omicida non possa germogliare. Eppure, la realtà ci costringe a guardare nell’abisso: il brodo culturale e digitale in cui sono immersi i ragazzi oggi ha radicalmente mutato le regole del gioco emotivo e neurobiologico. Il dolore dell’altro, che per millenni ha rappresentato il più potente freno inibitore della specie umana, sta diventando un rumore di fondo, un elemento scenico trascurabile in una recita che non prevede più conseguenze reali.

Dobbiamo interrogarci su cosa sia accaduto alla funzione riflessiva dei giovani. L’empatia non è una dote innata e immutabile, ma una competenza che richiede un allenamento costante attraverso il contatto fisico, la decodifica dei segnali non verbali e il riconoscimento della vulnerabilità altrui. Oggi questa funzione subisce un cortocircuito senza precedenti. Gli adolescenti crescono in un ecosistema dove l’azione è istantanea, la velocità è l’unico parametro di successo e la neutralizzazione dell’avversario è l’obiettivo primario per scalare una gerarchia virtuale. In questo contesto, il cervello impara a scindere l’atto dal suo significato profondo.

Se in un videogioco l’eliminazione dell’altro è premiata con un avanzamento di livello, e se quell’azione può essere resettata con un semplice tasto, il concetto di irreversibilità della morte e del danno fisico svanisce. Il problema sorge quando questo schema mentale, forgiato in migliaia di ore di immersione simulata, viene traslato nella vita reale: il corpo del prossimo smette di essere un tempio di sensazioni e diventa un oggetto, una “bambola di pezza” da abbattere per confermare la propria potenza.

Ciò che più sgomenta negli episodi di aggressione di gruppo è la totale assenza di quella “retroazione correttiva” che dovrebbe scattare naturalmente. In una dinamica umana sana, vedere un uomo che cade, sentire le urla di un padre o scorgere il terrore negli occhi di un coetaneo dovrebbe innescare una paralisi dell’impulso aggressivo. Invece, assistiamo a scene in cui il carnefice agisce in uno stato di dissociazione emotiva, come se stesse guardando un film di cui è contemporaneamente attore e spettatore distaccato. Questa è la nuova “banalità del male”: un male che non ha bisogno di ideologie feroci per manifestarsi, ma che si nutre semplicemente di un’assenza di pensiero. L’impulso viene assecondato senza passare per il filtro della coscienza, senza alcuna riflessione sulle implicazioni etiche o sulle sofferenze generate. Il ragazzo che colpisce non vede più una persona, ma un ostacolo al proprio impulso di dominio.

Il ruolo degli adulti — genitori, educatori, docenti — deve quindi essere sottoposto a una revisione critica e rigorosa. Dobbiamo ammettere, con onestà intellettuale, che abbiamo spesso barattato la presenza con la tecnologia, delegando la formazione dell’identità dei nostri figli a dispositivi che premiano la reattività a scapito della riflessività. Abbiamo creato una generazione iper-connessa ma profondamente sola, capace di gestire interfacce complessissime ma incapace di reggere lo sguardo di chi soffre. La fragilità dei nostri giovani non risiede nella loro insicurezza interiore, ma nell’atrofia della loro capacità di de-centrarsi, ovvero di uscire dall’orbita del proprio “io” per sintonizzarsi sulle frequenze emotive dell’altro. In questa nebbia di solipsismo, la logica del branco prende il sopravvento sulla cooperazione della squadra: nel branco non si pensa, si agisce per imitazione e per affermazione di una forza bruta che nasconde un vuoto di senso spaventoso.

Dobbiamo allora ripartire dal principio di realtà, riportando i ragazzi a contatto con la “carne” della vita. È necessario insegnare loro che un pugno non è un pixel, che il sangue non scompare dopo un caricamento e che il dolore inflitto lascia cicatrici che nessuna simulazione può guarire. Educare oggi significa, in ultima istanza, restituire sacralità al limite e valore alla lentezza. Significa spiegare che la vera potenza non risiede nella capacità di distruggere, ma nella forza morale necessaria a fermarsi e a soccorrere. Non possiamo restare inerti o increduli: questi ragazzi sono lo specchio di una società che ha sacrificato la profondità sull’altare della performance immediata. Solo attraverso una radicale alfabetizzazione emotiva, che rimetta al centro la responsabilità individuale e il riconoscimento della dignità dell’altro, potremo sperare di riaccendere quella luce dell’empatia che oggi sembra pericolosamente vicina allo spegnimento definitivo. È un impegno che richiede coraggio, fermezza e, soprattutto, la capacità di tornare a essere guide autorevoli in un mondo che ha smarrito la bussola dell’umano.