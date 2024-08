Ricorso contro gli esiti della prova preselettiva del concorso ordinario per dirigenti scolastici

Ricorso contro gli esiti della prova preselettiva del concorso ordinario per dirigenti...

Com’è noto di recente sono state svolte le prove preselettive del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici.

Tuttavia, molti candidati non hanno superato le prove, anche a seguito della complessità di alcune domande.

Inoltre, a differenza dei precedenti concorsi, i Quadri di riferimento della prova preselettiva sono stati pubblicati appena 36 ore prima della prova stessa.

Lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro presenterà dunque il ricorso collettivo contro gli esiti della prova preselettiva e per l’accesso alla prova scritta. Per ricevere le informazioni utili per aderire al ricorso, è possibile compilare il presente link:

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO