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14.04.2026

Ricorso contro gli esiti delle prove orali del concorso scuola PNRR 3

Pubbliredazionale

Com’è noto, si stanno svolgendo le prove orali del Concorso Scuola PNRR3 per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola pubblica.

Tuttavia, non tutti i candidati hanno superato le prove orali e sono pertanto rimasti esclusi dalla possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di merito.

Per ricevere le informazioni utili per aderire al presente ricorso proposto dallo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro, è possibile compilare il presente link:

RICORSO CONTRO GLI ESITI DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO SCUOLA PNRR3

Pertanto, lo Studio Legale dell’Avv. Sirio Solidoro ha avviato il ricorso per contestare gli esiti delle prove orali e chiedere l’accesso alle graduatorie di merito.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO

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