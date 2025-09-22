Ricorso per le ferie non godute per i docenti precari

Com’è noto, è stato stabilito che deve essere riconosciuto ai docenti precari una quota pari ai giorni di ferie non godute.

Infatti, i docenti che non hanno utilizzato le ferie previste dal contratto di lavoro o che le ferie siano state riconosciute durante la sospensione didattica possono chiedere l’indennità sostitutiva pari ai giorni di ferie non goduti per gli ultimi 10 anni.

Pertanto, i docenti precari, con contratti sino al 30 giugno riguardo agli anni pregressa, possono richiedere l’indennità delle ferie non godute e compilare il presente link per ricevere tutte le informazioni utili:

Possono aderire al ricorso i docenti che hanno avuto contratti sino al 30 giugno e che non abbiano usufruito delle ferie contrattuali o che gli siano state riconosciute nel periodo di sospensione delle attività didattiche.

