Ricostruzione di carriera per docenti e ATA: da non confondere con ricongiunzione o riscatto a fini contributivi o pensionistici

Ricostruzione di carriera per docenti e ATA: da non confondere...

Per l’appuntamento con “L’avvocato risponde”, Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico insieme all’avvocato Salvatore Spataro, socio SIDELS, hanno affrontato il tema della ricostruzione di carriera per il personale scolastico, ovvero docenti e personale ATA, escluso il personale dirigenziale.

L’obiettivo primario e cardine della ricostruzione di carriera è il riconoscimento di tale anzianità pregressa ai fini di una migliore e più vantaggiosa collocazione stipendiale. In altri termini, essa consente al dipendente di non partire dalla fascia stipendiale iniziale, spesso definita come “fascia zero” o “scatto iniziale”, ma di beneficiare immediatamente di una progressione economica che tenga conto dell’esperienza già maturata. Il dipendente, infatti, nella maggior parte dei casi, non è un neofita per l’amministrazione scolastica al momento dell’assunzione in ruolo, avendo già alle spalle un numero variabile, ma spesso significativo, di anni di precariato. La ricostruzione di carriera mira proprio a valorizzare il “peso” di questi anni di servizio già svolti, garantendo una retribuzione più equa e commisurata all’effettiva anzianità.

È di cruciale importanza distinguere chiaramente la ricostruzione di carriera da altri istituti giuridici che, pur potendo riguardare i servizi pregressi, hanno finalità completamente diverse. L’avvocato Salvatore Spadaro sottolinea che essa non deve essere confusa con la ricongiunzione o il riscatto degli stessi servizi a fini contributivi o pensionistici. Tali istituti, pur riconoscendo periodi di servizio per finalità previdenziali, nulla hanno a che vedere con l’oggetto specifico della ricostruzione di carriera. La ricostruzione di carriera ha, infatti, uno scopo unico ed essenziale: quello di consentire al dipendente di collocarsi in una fascia stipendiale più elevata, e quindi di percepire una retribuzione maggiore, grazie al riconoscimento dei servizi pre-ruolo già svolti.

