Coronavirus, ricoverata un’insegnante a Frascati

Un caso di contagio da Covid-19 è stato registrato a Frascati, si tratta di una residente, insegnante dell’istituto comprensivo Frascati 1, che presta servizio nella scuola primaria di via Risorgimento.

Sintomi dopo la chiusura delle scuole

A darne notizia è il sindaco che ha spiegato nel dettaglio come sono andati i fatti: «L’insegnante ha manifestato i primi sintomi successivamente alla chiusura della scuola ed essendo trascorsi già dieci giorni da quella data risulta essere quasi trascorso l’ordinario tempo di incubazione per ipotetici contagi. In ogni caso il servizio di igiene pubblica della Asl Rm6 sta acquisendo i dati per rintracciare i familiari degli alunni, dei colleghi, del personale scolastico, nonché del nucleo familiare e di relazione che possano essere venuti in contatto con l’insegnante e procederà a raggiungere telefonicamente tutti gli interessati per il monitoraggio del caso. L’Istituto interessato sarà chiuso e sottoposto a sanificazione. Al fine di evitare di sovraccaricare le linee telefoniche della Asl si ribadisce che le persone saranno contattate dagli operatori dalla Azienda Sanitaria. Resta fermo oggi più che mai l’invito per tutti di attenersi alle prescrizioni di prevenzione e di restare in casa».