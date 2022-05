Ridimensionamento reti scolastiche, cresce la protesta di dirigenti e di DSGA

Gent.mi Ministri Bianchi e Franco,

Gent.mi dott.ssa Capasso e dott. Serra,

Con la presente desideriamo portare alla Vostra attenzione l’attuale situazione in cui versano gli istituti scolastici italiani, sofferenti per la mancanza di un Dirigente scolastico e di un Direttore dei servizi generali e amministrativi, nonostante le recenti norme del dimensionamento scolastico introdotte dalla Legge di bilancio del 2021 e da quella più recente del 2022.

La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 ha disposto la riduzione del parametro di riferimento per l’assegnazione alla scuola di un dirigente scolastico titolare e di un DSGA in via esclusiva: tale parametro, in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/22, è stato ridotto da 600 a 500 studenti (da 400 a 300 alunni nelle scuole autonome ubicate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche).

La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ha esteso il provvedimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e ha aumentato le risorse con 40,84 milioni di euro per l’anno 2022, 45,83 milioni di euro per l’anno 2023 e di 37,2 milioni di euro per l’anno 2024.

Tuttavia, la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022 ha precisato che: “La disposizione non prevede l’incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato”.

Considerando che le sedi “normo dimensionate” per l’anno scolastico 2022/2023 saranno 469 – dato del MIUR – quasi 200 in più rispetto allo scorso anno scolastico, e prevedendo un trend simile per i prossimi anni, nel giro di poco tempo ci saranno altre centinaia di scuole SENZA DIRIGENTI SCOLASTICI né DSGA, ottenendo l’effetto contrario di ciò che il legislatore aveva inteso fare. Un paradosso che porta a chiedersi il perché delle restrizioni della relazione tecnica e il perché dell’approvazione di una legge di così tanta importanza per il futuro delle nostre scuole, ma che viene disattesa dall’esistenza di un vincolo che non farà altro che provocare ulteriori danni alla scuola italiana.

Sollecitiamo pertanto un intervento urgente che consenta di superare tale vincolo che è in palese contrasto con le giuste finalità alle quali dovrebbe tendere la legge. Ad oggi esiste una graduatoria di docenti vincitori del concorso da dirigente scolastico che conta altri 501 candidati (concorso 2017), ed una graduatoria dello scorso concorso regionale della Campania (concorso 2011) con 52 candidati. Ci sono quasi mille dirigenti scolastici vincitori del concorso 2017 finiti in regioni molto distanti dalle proprie a causa di una procedura concorsuale nazionale che ha provocato numerosi disagi.

La situazione delle scuole italiane peggiora di anno in anno, le reggenze non permettono di presidiare il territorio in maniera efficiente ed efficace. Gli obiettivi di Europa 2030 sembrano destinati ad essere trascurati proprio in quelle aree della nostra penisola che hanno maggiore necessità di interventi operativi. L’Italia deve puntare in maniera coerente e costruttiva all’educazione e alla crescita culturale delle nostre future generazioni. Basti solo pensare all’alto numero di abbandoni scolastici rispetto all’Europa, che in prospettiva comporterà una prevedibile decrescita economica per il nostro paese.

Vi chiediamo pertanto di intervenire con urgenza per il riconoscimento delle sedi dimensionate ai sensi della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 e della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in previsione degli incarichi e della mobilità dei dirigenti scolastici e dei DSGA per l’anno scolastico 2022/2023.

Solo così si dimostrerà reale attenzione e si forniranno soluzioni concrete alle problematiche sociali testé esposte, che, se non risolte, diventeranno un impedimento determinante al futuro sviluppo del Paese.

Confidiamo in un vostro intervento risolutivo.

DIRIGENTI – DSGA – VINCITORI CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO

Nome Cognome Ruolo codice meccanogr. istituto di servizio Vincenzo Acquaviti DSGA BAPS04000Q Leonilda Adduci docente vincitore di concorso per DS 2017 FGIC86800A Giuseppe Alemanno dirigente scolastico RMIC8AX006 Francesca Anna Maria Alesci dirigente scolastico LCIC814007 Anna Alfeo dirigente scolastico czic84600b Sabrina Amato dirigente scolastico Mbic83400b Fabio Amici DSGA RMIC892003 Andrea Amidei docente vincitore di concorso per DS 2017 BOIS02300G Rosaria Arfè docente vincitore di concorso per DS 2017 NATF13901R Fabiana Arnaudo dirigente scolastico cnic86600d Alessandra Atanasio dirigente scolastico TOIC872009 Carmelinda Augelli docente vincitore di concorso per DS 2017 FGIS00300Q Antonella Augenti dirigente scolastico MIIC8E900V Rossella Auriemma docente vincitore di concorso per DS 2017 MNIC809001 Miriam Avila docente vincitore di concorso per DS 2017 TPIC81000X Daniela Baldassarre dirigente scolastico Bgic82900c Fiorella Baldo dirigente scolastico CTIS01200Q Antonella Bambacaro dirigente scolastico fiic85100n Maria Tiziana Baratta dirigente scolastico Piic838002 Sara Bardaro docente vincitore di concorso per DS 2017 AVIC87400Q Gianluca Barreca docente vincitore di concorso per DS 2017 Pais01700b Cristina Basconi dirigente scolastico veic80800a Chiara Bedini docente vincitore di concorso per DS 2017 mops02000b Anna Francesca Bellini docente vincitore di concorso per DS 2017 TEIS00800N Stefania Bellomo docente vincitore di concorso per DS 2017 Paic89400L Maria Pia Berti docente vincitore di concorso per DS 2017 ARTF02000T Massimiliano Biagi dirigente scolastico VCIC81300L Marco Bianciardi docente vincitore di concorso per DS 2017 SITF020002 Maurizia Giovanna Bianco dirigente scolastico Toic829003 Maria Concetta Bianconi docente vincitore di concorso per DS 2017 ARII0002 Ramona Bica docente vincitore di concorso per DS 2017 RMIC8D1006 Massimiliano Bisogno docente vincitore di concorso per DS 2017 Saic8a300d Marco Bizzoni docente vincitore di concorso per DS 2017 rmic8gb00t Marta Bocci dirigente scolastico UDIC83000X Francesco Boffoli dirigente scolastico MOIC83300X Valeria Bombace dirigente scolastico Ctee06700t Federica Bonacchi docente vincitore di concorso per DS 2017 PTIC81200r Anna Bonarrigo docente vincitore di concorso per DS 2017 Meic85700X Valeria Bonatti dirigente scolastico spi81100p Giovanna Maria Bonfà docente vincitore di concorso per DS 2017 MBIS106008 Roberto Bonica docente vincitore di concorso per DS 2017 tais024005 Annamaria Borgione dirigente scolastico Miic8bg00b Irene Bornelli docente vincitore di concorso per DS 2017 Pamm02300g Nicoletta Bosello docente vincitore di concorso per DS 2017 PDIS2400A Philipp Botes dirigente scolastico POMM039004 Vera Brancatelli dirigente scolastico FIIC85600R Riccardo Brugia docente vincitore di concorso per DS 2017 Geps030003 Laura Bruno docente vincitore di concorso per DS 2017 Rmps060005 Simona Bruno DSGA Csic87900v Giovanni Busacca docente vincitore di concorso per DS 2017 RGIS01400P Maria Cristina Buso DSGA PDIC82700N Simona Caforio docente vincitore di concorso per DS 2017 TAIC857008 Paola Fabiana Cagnazzo docente vincitore di concorso per DS 2017 MITF08201L Delia Calabrese dirigente scolastico TOIC8A800L Nora Calzolaio dirigente scolastico CORC010008 Pasquale Camera DSGA Msic81200d Renato Candia dirigente scolastico Meic81700d Maria Veronica Cani docente vincitore di concorso per DS 2017 CAIS01300V Filomena Cannone docente vincitore di concorso per DS 2017 BAMM294009 Carla Cantelli dirigente scolastico fric84000g Salvatore Canzonieri dirigente scolastico MIIC8FM00A Angela Capriglione DSGA Avic851003 Maria Carelli docente vincitore di concorso per DS 2017 Taic81700t Concetta Carnabuci dirigente scolastico MIIC8GE00R Anna Maria Caruana docente vincitore di concorso per DS 2017 Paic8am00q Federica Casprini dirigente scolastico Ptd04000b Antonietta Castelluccia dirigente scolastico Pvic81800a Ersilio Castorina dirigente scolastico LIMM098001 Silvio Catalini dirigente scolastico Cois00100g Paola Catanzaro dirigente scolastico Toic857007 Monica Cavaletti dirigente scolastico TOIC80500E Iolanda Cavaliere docente vincitore di concorso per DS 2017 SAIS07700L Michele Celano DSGA CZIC868008 Valentina Celotto docente vincitore di concorso per DS 2017 rmic88200c Amelia Cerrato docente vincitore di concorso per DS 2017 saic8bb008 Silvia Ciappina docente vincitore di concorso per DS 2017 GEPS050008 Rosa Cimino docente vincitore di concorso per DS 2017 RNIS 006001 Amedea Cinquanta docente vincitore di concorso per DS 2017 Msis0100t Paola Adaldisa Serena Cinquerrui dirigente scolastico fiee260008 Ciro Ciotola docente vincitore di concorso per DS 2017 UDIS01600T Valerio Cipollone dirigente scolastico miic82400x Antonio Citro docente vincitore di concorso per DS 2017 BAEE 09800X Angelina Cogliano docente vincitore di concorso per DS 2017 Tomm2005 Cecilia Maria Colombini dirigente scolastico AQIC81700Q Caterina Coppari docente vincitore di concorso per DS 2017 anic80700x Roberto Coppola DSGA Napc010002 Elisabetta Corsetti docente vincitore di concorso per DS 2017 ARIC82800R Dario Costantino dirigente scolastico MIIC8EA008 Mariacristina Costanzo dirigente scolastico MIIC8E500G Teresa Cucciniello dirigente scolastico fgis01300a Sara Cuomo docente vincitore di concorso per DS 2017 UDSD01000P Martina Cupello DSGA CSIC872004 Patrizia Cuppari dirigente scolastico BSIC8AF00V Maria Cristina Cusumano DSGA TPRH040003 Vincenza D’Alcamo dirigente scolastico TOIC82100C Raffaella D’Amore dirigente scolastico Miis09300e Andrea D’Aprile dirigente scolastico MNIC821001 Marco D’Aquino docente vincitore di concorso per DS 2017 GRIS01300G Gloria D’Arpino dirigente scolastico lcic82000e Giulia D’Urso docente vincitore di concorso per DS 2017 Rgis004004 Barbara Danovaro docente vincitore di concorso per DS 2017 Geic829009 Anna Davi DSGA Gric830005 Donatina De Caprio dirigente scolastico Miic8c7002 Antonella De Ienner dirigente scolastico moic823009 Ivano De Luca docente vincitore di concorso per DS 2017 leic8ap00x Matrona De Matteis dirigente scolastico Fric81700e Rachele De Palma dirigente scolastico Moic837007 Fabiola De Paoli dirigente scolastico Miic8bb008 Laura De Paolis docente vincitore di concorso per DS 2017 Rmtb0200g Marco De Rosa DSGA SAPS170004 Paola De Tata dirigente scolastico VEIC85800B Silvia De Vitis docente vincitore di concorso per DS 2017 tais031008 Diego Deidda docente vincitore di concorso per DS 2017 CNIC804006 Monica Del Duca docente vincitore di concorso per DS 2017 PVIS01200G Angelo Del Vecchio dirigente scolastico Toic895002 Donatella Dell’Oglio docente vincitore di concorso per DS 2017 PAPS02000L Igor Della Corte docente vincitore di concorso per DS 2017 miic8c7002 Immacolata Devincenzis dirigente scolastico Alic808005 Alessandro Di Benedetto docente vincitore di concorso per DS 2017 toic86700t Antonio Di Cerbo docente vincitore di concorso per DS 2017 NAIS12300P Maria Grazia Di Gangi dirigente scolastico Paic820003 Cosimo Di Giorgio dirigente scolastico Boic88400v Gabriella Di Gregorio docente vincitore di concorso per DS 2017 VIIC81100D Mariateresa Di Guglielmo dirigente scolastico BGIC841003 Adalgisa Di Ianni dirigente scolastico Toic8bc004 Linda Di Ielsi docente vincitore di concorso per DS 2017 FIIC83600G Romeo Di Leo dirigente scolastico vtmm047008 Maddalena Di Muccio dirigente scolastico Miic8cy00p Laura Di Rosa dirigente scolastico pvic80300l Carmela Di Santo docente vincitore di concorso per DS 2017 CEIC8AA00D Anna Di Vietri docente vincitore di concorso per DS 2017 SAIS1200T Mariella Difato dirigente scolastico MNIC81500N Arianna Ditta dirigente scolastico Vbic80300b Ursula Anna Dragone docente vincitore di concorso per DS 2017 LEPM01000Q Samantha Emanuele docente vincitore di concorso per DS 2017 VAIC881002 Fedele Ercolano DSGA Miic8bf00g Graziella Ercoli dirigente scolastico miis02700g Angela Evangelista dirigente scolastico Atic80100b Tiziana Faiella dirigente scolastico Boic85100g Mauro Faina dirigente scolastico VCIS017004 Angelo Falzarano dirigente scolastico Kric80600x Claudia Falzoni docente vincitore di concorso per DS 2017 Pvic80800q Giuseppe Nunzio Faraci docente vincitore di concorso per DS 2017 VCIC807009 Anna Fausti dirigente scolastico Luic83100x Daniela Favetta docente vincitore di concorso per DS 2017 RMTB02000G Martina Feola docente vincitore di concorso per DS 2017 Sppc010009 Renata Ferrarese docente vincitore di concorso per DS 2017 VEIC80800A Raffaella Ferrari docente vincitore di concorso per DS 2017 Czic84900v Angela Ferraro docente vincitore di concorso per DS 2017 RMIS00100X Samantha Filizola dirigente scolastico MIIC88400G Rosaria Fiumara dirigente scolastico Capm04000n Costantino Forcina dirigente scolastico MOIS00800B Simona Forzoni docente vincitore di concorso per DS 2017 MIIS012004 Concetta Frazzetta docente vincitore di concorso per DS 2017 MIPS11000C Anna Fusco docente vincitore di concorso per DS 2017 avvc01000e Rossana Gabrieli dirigente scolastico Cnmm162004 Daniele Galani dirigente scolastico MNIC812006 Sabrina Gallello dirigente scolastico VAIC849006 Katia Galli docente vincitore di concorso per DS 2017 FRIC84600E Liliana Gallo docente vincitore di concorso per DS 2017 pnic83200g Federica Gambogi dirigente scolastico MIIC8C500A Agata Ermelinda Gangemi docente vincitore di concorso per DS 2017 ctic88900l Luigi Ernesto Gaudio dirigente scolastico PVIV814003 Angelo Gencarelli DSGA CSIC88300E Sabrina Gennari docente vincitore di concorso per DS 2017 ROPS01000P Luigi Genovese dirigente scolastico meic899002 Maria Gentile dirigente scolastico Pvic805008 Stefania Geremicca dirigente scolastico Vtic833009 Marco Geria dirigente scolastico RCIC80600Q Oda Gesuè docente vincitore di concorso per DS 2017 APIC81300T Antonella Gesuele docente vincitore di concorso per DS 2017 ptic823007 Cristina Ghione dirigente scolastico TOIC831003 Michela Giangualano docente vincitore di concorso per DS 2017 miic8dq00c Maria Lucia Giordano dirigente scolastico Baee12100q Giuseppe Giurdanella DSGA Rgmm07700p Elena Gobbi dirigente scolastico Tomm326007 Atala Grattarola docente vincitore di concorso per DS 2017 RMPC14000N Patrizia Graziano DSGA GRIS00600V Emanuela Gutkowski dirigente scolastico Ctic8ae003 Miriam Iaccarino dirigente scolastico LCIC807004 Elisabetta Iaccarino dirigente scolastico PIIC816005 Daniela Vincenza Iacopino docente vincitore di concorso per DS 2017 RCIC87300E Rossella Paola Ietto docente vincitore di concorso per DS 2017 ISIS01400C Luisa Iglio docente vincitore di concorso per DS 2017 BNIC85400A Francesca Ingrosso docente vincitore di concorso per DS 2017 Tais0308006 Marystella Inzitari DSGA Tois02600q Francesca Iormetti dirigente scolastico Peic83400b Antonietta Iossa dirigente scolastico Taic802004 Giolinda Irollo dirigente scolastico Vaic84800a Rosa La Greca dirigente scolastico Taic85500l Paola Maria La Monica dirigente scolastico MIIC8EQ003 Alessandra La Puzza docente vincitore di concorso per DS 2017 Coic837006 Maria La Rosa dirigente scolastico MEIC878001 Iole Rita Latino docente vincitore di concorso per DS 2017 MEIS00300Q Maria Assunta Lattuca docente vincitore di concorso per DS 2017 CSIC871008 Giuseppina Lavorio dirigente scolastico MIIC87700C Amalia Lenti dirigente scolastico Toic84200d Giancarlo Lentini dirigente scolastico Toic85300x Stefania Leonardi dirigente scolastico TOIC85400Q Francesco Lettieri docente vincitore di concorso per DS 2017 Impc040002 Antonio Libardi dirigente scolastico KRIC83000R Maria Carla Lillo docente vincitore di concorso per DS 2017 PCTF00601P Francesca Lippa docente vincitore di concorso per DS 2017 Rmic8bv005 Nicolina Giuseppina Lo Verde dirigente scolastico Miic8et00x Alessandro Longheu dirigente scolastico Vamm325009 Simonetta Longo docente vincitore di concorso per DS 2017 PNIC81600N Salvatore Longobardi dirigente scolastico MIIC8FD00A Angela Lucibello docente vincitore di concorso per DS 2017 nais04100b Fulvia Luconi docente vincitore di concorso per DS 2017 MIIS09100V Michelangelo Macaluso docente vincitore di concorso per DS 2017 Agpm03000a Marzia Magnani docente vincitore di concorso per DS 2017 Kric81100b Alessia Maione dirigente scolastico Miic89000v Luca Maiorano docente vincitore di concorso per DS 2017 FEPC020005 Giovanna Mallia docente vincitore di concorso per DS 2017 MOMM06800X Mirella Mancuso docente vincitore di concorso per DS 2017 CTIC83800Q Alfredo Marcello Maurizio Mancuso docente vincitore di concorso per DS 2017 CTIS01700V Maria Manfredino dirigente scolastico MIIC86200P Leonardo Mangiaracina dirigente scolastico VAIC83800Q Enrico Manzione docente vincitore di concorso per DS 2017 RCIS01600E Sabrina Francesca Maria Marino dirigente scolastico TOIC8by007 Laura Marrocco dirigente scolastico Psic80500e Marrone Angelica Marrone dirigente scolastico Bgic82300d Cecilia Martinelli dirigente scolastico VESD020001 Enrico Martinelli docente vincitore di concorso per DS 2017 Bips01000N Maria Gabriella Martorana docente vincitore di concorso per DS 2017 Paic890009 Maria Teresa Martucci dirigente scolastico Toic8an005 Rita Massaro dirigente scolastico ICIB830003 Daniela Massi docente vincitore di concorso per DS 2017 PSIC82100C Paola Matarrese docente vincitore di concorso per DS 2017 RMIS03600V Loredana Matraxia dirigente scolastico Toic82500q Carlo Mazzanesu docente vincitore di concorso per DS 2017 CAIS02300D Roberta Mecarelli docente vincitore di concorso per DS 2017 PGTD11000Q Ettore Melchionna dirigente scolastico Lcic830005 Marialuisa Mele docente vincitore di concorso per DS 2017 Vrra02000q Nora Migliaccio docente vincitore di concorso per DS 2017 NOTD09000R Giuliana Milana docente vincitore di concorso per DS 2017 RMTF15000D Giorgio Vincenzo Minissale dirigente scolastico Tois023008 Domenica Minniti dirigente scolastico MIIC8FB00P Anna Miracca docente vincitore di concorso per DS 2017 PVIS001005 Marianna Miranda dirigente scolastico Liee013002 Luciana Mo docente vincitore di concorso per DS 2017 Tois04900c Cinzia Modenese DSGA VRIC89800D Dario Montagna docente vincitore di concorso per DS 2017 Mitf11000e Francesca Montalto docente vincitore di concorso per DS 2017 Csic836001 Stefano Monteleone docente vincitore di concorso per DS 2017 MITD52000A Gabriele Monti dirigente scolastico LOIC80300E Pasquale Morea docente vincitore di concorso per DS 2017 Fgtf13000c Angela Morgese dirigente scolastico TVIC85200C Rita Morsani dirigente scolastico VRIC86300E Alessandra Moscatiello dirigente scolastico Miic858003 Maria Mugnolo docente vincitore di concorso per DS 2017 NAIS06700G Laura Muscolino docente vincitore di concorso per DS 2017 RCIC861008 Anna Maria Nacci docente vincitore di concorso per DS 2017 bric826002 Pasquale Napolitano dirigente scolastico Fgic871006 Ines Nesi docente vincitore di concorso per DS 2017 MTIC82000G Maria Iole Nieddu dirigente scolastico CAIC89700V Graziella Nigro dirigente scolastico Caee037009 Francesca Nobile dirigente scolastico TOIC8BX00B Virginia Nocerino DSGA Naic863004 Alessandra Nuti docente vincitore di concorso per DS 2017 fiic819000t Lucia Oddo docente vincitore di concorso per DS 2017 PAPC030004 Paolo Olimpia dirigente scolastico Vric84100n Alessandra Onofri dirigente scolastico rirh010007 Maria Salvatrice Oriti docente vincitore di concorso per DS 2017 MEIC83800E Emilia Pagano docente vincitore di concorso per DS 2017 fgpc160003 Irene Caterina Paladino docente vincitore di concorso per DS 2017 TOIC8AB00N Rebecca Palma docente vincitore di concorso per DS 2017 AQIC82100B Annamaria Palmieri dirigente scolastico Tori04000l Emanuela Palmieri dirigente scolastico Foee020009 Sara Panarotto docente vincitore di concorso per DS 2017 VRIC8AB00N Arcangela Paolicelli dirigente scolastico Miic851008 Simona Paolillo docente vincitore di concorso per DS 2017 Bapc01000r Stefania Parisi DSGA miic89000v Marinella Pascale dirigente scolastico FIIC832008 Daniela Pasciuti dirigente scolastico Psic83900n Patrizia Pascucci docente vincitore di concorso per DS 2017 PSPC06000D Luca Pastorelli DSGA CHIC82200L Adele Patriarchi dirigente scolastico Sips03000e Carla Maria Pelaggi dirigente scolastico MBIC8E0009 Giuseppina Pelella dirigente scolastico miis011002 Rosanna Perillo docente vincitore di concorso per DS 2017 Batd220004 Damiana Periotto dirigente scolastico Toi8b8007 Alessandra Pernolino dirigente scolastico MNIC82200R Paola Perrino dirigente scolastico Miic8fjoov Daniela Perrone dirigente scolastico Bgic84400e Agata Petrucelli docente vincitore di concorso per DS 2017 SIIC805008 Orazio Pezzullo dirigente scolastico Noic82900g Rita Piazza docente vincitore di concorso per DS 2017 VATD08000G Palma Piccoli docente vincitore di concorso per DS 2017 BRIS00900C Fabiola Pierantoni docente vincitore di concorso per DS 2017 RIRH010007 M.Gioia Pierotti docente vincitore di concorso per DS 2017 PGIC847004 Giuliana Pirone docente vincitore di concorso per DS 2017 POIS00300C Beatrice Pisa dirigente scolastico Toic822008 Maria Pisaniello docente vincitore di concorso per DS 2017 Bnis013008 Teresa Anna Pisapia dirigente scolastico Toic85600b Antonella Rita Pisu dirigente scolastico Caic866007 Luana Pollastri dirigente scolastico Tvic81300t Giulia Pomanti docente vincitore di concorso per DS 2017 Teis013005 Antonella Pontecorvo docente vincitore di concorso per DS 2017 Rmis2400l Paola Ponzuoli dirigente scolastico ARIC81500P Ester Prisinzano DSGA Miic8b8007 Simona Prochilo dirigente scolastico KRIC83100L Santa Puca DSGA Gric829001 Paola Pucci dirigente scolastico ALIC82600P Giovanni Pucciarini docente vincitore di concorso per DS 2017 pgic867009 Rosaria Puglisi docente vincitore di concorso per DS 2017 CTPM03000Q Pietro Pulieri dirigente scolastico Toic83500a Teresa Pullia dirigente scolastico Reic834005 Loredana Puzo dirigente scolastico MIIC8BP00X Sonia Quinzi dirigente scolastico Spic80500b Alberto Domenico Raffo docente vincitore di concorso per DS 2017 Geis011008 Vito Rallo DSGA tpic82000e Guido Rampone docente vincitore di concorso per DS 2017 Bnic84400q Antonella Rapisarda dirigente scolastico Ctic82100a Antonio Rapuano dirigente scolastico BGIC82200N Giuseppina Realmuto dirigente scolastico toic80900t Cristina Reinero dirigente scolastico TOIS01900L Eliana Restucci dirigente scolastico RMIC8A000E Alessandra Ricca docente vincitore di concorso per DS 2017 rgic837007 Aurora Maria Roncaglia docente vincitore di concorso per DS 2017 Meis00200x Monica Ronchi docente vincitore di concorso per DS 2017 MIIS01900L Barbara Rosini dirigente scolastico GRIS01200Q Andrea Rossato docente vincitore di concorso per DS 2017 TOIC8AT00D Rosella Rotunno DSGA Fiic85100n Vittorio Ruberto dirigente scolastico LCIC827009 Tolomea Rubino dirigente scolastico Coic84700r Fulvia Ruju docente vincitore di concorso per DS 2017 caps50007 Sergio Russo dirigente scolastico FGIC856004 Lucia Russo docente vincitore di concorso per DS 2017 TNIS013001 Emanuela Rita Rutigliano dirigente scolastico MIIC8B500Q Tiziana Sallusti dirigente scolastico Rmpc23000x Marilena Salsano dirigente scolastico CSPS25000E Giuseppina Lara Santangelo dirigente scolastico Miic8bh007 Giovanni Santoro dirigente scolastico Miic8f0003 Massimo Sapia dirigente scolastico Toic8bb008 Simona Sargolini dirigente scolastico PDIC83400R Elisa Ester Sarullo docente vincitore di concorso per DS 2017 TOIC8BF00G Alessandra Savarese dirigente scolastico RMTF19000X Concetta Saviello docente vincitore di concorso per DS 2017 Ptra010008 Teresa Scimonello docente vincitore di concorso per DS 2017 SRIC85100A Rosaria Scotti dirigente scolastico IMMM04500Q Mauro Scotto Di Tella docente vincitore di concorso per DS 2017 RMIC8A8005 Renato Scutellà dirigente scolastico Biic81300g Fabiola Seddio docente vincitore di concorso per DS 2017 AGIC86400V Luca Serafini dirigente scolastico CRIC811005 Maria Sganga dirigente scolastico Moee040005 Annamaria Sicilia docente vincitore di concorso per DS 2017 Csis2700a Simona Simola dirigente scolastico Moic832004 Vincenzo Sorrentino DSGA MIIC8C7002 Rosa Sorvillo docente vincitore di concorso per DS 2017 Toic87100d Cosimo Agostino Sosto docente vincitore di concorso per DS 2017 CSIS001006 Francesca Spadoni dirigente scolastico BSIC899007 Chiara Spatola dirigente scolastico BGIC832008 Cristina Spinucci dirigente scolastico geic816007 Isabella Spurio docente vincitore di concorso per DS 2017 ANPC03000B Antonella Stellato dirigente scolastico MOIC84200P Daniele Storti dirigente scolastico tvis02300 Angelo Stumpo dirigente scolastico pgpc05000a Angela Surace dirigente scolastico VRIC86400A Maria Cristina Taddeo docente vincitore di concorso per DS 2017 PAPM07000P Franca Taffuri docente vincitore di concorso per DS 2017 CEIC8A600L Patrizia Taglianetti dirigente scolastico VBEE00200N Olga Tamburini docente vincitore di concorso per DS 2017 LTIC847002 Francesca Tantucci dirigente scolastico Vric894006 Mariarosa Tarantino docente vincitore di concorso per DS 2017 Paic83700c Giovanna Tarantols docente vincitore di concorso per DS 2017 Fomm09500n Anna Maria Tarsitano docente vincitore di concorso per DS 2017 CSIC872004 Verena Tassinari docente vincitore di concorso per DS 2017 Rmps060005 Paolo Tazio dirigente scolastico tomm32300q Sandra Teagno dirigente scolastico Toic87000n Rossella Tedesco dirigente scolastico Ptic81300L Claudio Thoux dirigente scolastico Atic81200t Antonella Toma docente vincitore di concorso per DS 2017 FGIC869006 Silvia Torrigiani docente vincitore di concorso per DS 2017 pops02000g Angela Tortora dirigente scolastico rmic8ce00v Giuliano Tosatto DSGA Tvic861007 Giovanni Tosiani docente vincitore di concorso per DS 2017 FGTF03701B Pietro Trematore docente vincitore di concorso per DS 2017 FGIS03700V Antonio Trezza docente vincitore di concorso per DS 2017 Miic8dl00n Adriano Turcatro DSGA VIIC82500B Salvatore Turco docente vincitore di concorso per DS 2017 LEIS003006 Guglielmina Uliano dirigente scolastico BOIS00300A Pina Vaccaro docente vincitore di concorso per DS 2017 sais07200d Giuseppe Valle dirigente scolastico MIOC85000N Isabella Vasco DSGA Mcis01100d Francesca Velardi dirigente scolastico Liee076005 Calogera Venticinque docente vincitore di concorso per DS 2017 Pais013004 Chiara Vercesi dirigente scolastico pvic828001 Giuseppe Verde docente vincitore di concorso per DS 2017 tsic80800l Marina Vincelli docente vincitore di concorso per DS 2017 KRIS00900G Antonina Viola dirigente scolastico Toic86100v Claudia Virili dirigente scolastico Tsic8w400x Lucia Chiara Vitale dirigente scolastico coic81200t Maria Angela Zanca dirigente scolastico Miic86700t Emilia Zanfardino dirigente scolastico COIC824004 Vittoria Paola Zurzolo dirigente scolastico TOIC82400X