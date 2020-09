Rientro a scuola, dalla Regione Veneto un depliant per alunni, docenti, famiglie e operatori

“Piano per la ripartenza 2020/21”: è il titolo del pieghevole predisposto dalla Regione Veneto e che verrà distribuito a tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, e agli enti locali per ricordare ad alunni e docenti, famiglie e dirigenti, personale ausiliario e amministrativi tutte le regole di comportamento per un rientro in classe in sicurezza.

Si tratta di un sintetico vademecum che vuole supportare i soggetti interessati ad affrontare la nuova fase della ri-partenza.

Il depliant spiega quali sono le regole principali da osservare, cosa fare prima di entrare a scuola, come svolgere le attività didattiche, come gestire le emergenze e in cosa consiste la sorveglianza sanitaria. Un’attenzione particolare è riservata anche alla formazione e informazione di personale, studenti e famiglie.