Rientro a scuola, i presidi hanno fatto il possibile e i docenti sono pronti

Non amo, devo essere sincero, la esterofilia.

Ma, di tanto in tanto, fare riferimento ad un termine non italiano credo costringa a riflettere sul significato, oltre l’uso corrente. Parlo di “responsabilità”.



Leggendo i giornali, sulla ripresa della scuola il 14 settembre, mi è balzato il termine inglese “accountability”.



Non è di facile traduzione in italiano, perché non esprime pienamente il significato inglese di “dovere di spiegare cosa si è fatto per adempiere ad una responsabilità nei riguardi di qualcuno”.



Io credo che i presidi ed i loro collaboratori abbiano davvero fatto di tutto per preparare la scuola alla ripresa, sapendo dell’imponderabile che può, ogni mattina, cambiare il corso delle cose.



E, conoscendoli, so che i docenti sono già tutti concentrati sul loro compito, formativo a tutto tondo, per i nostri ragazzi, grandi e piccoli.



Un grazie a tutti loro.