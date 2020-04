Rientro a scuola mantenendo un metro (almeno) di distanza?

Ma chi porterà a scuola gli alunni degli Istituti di Istruzione Superiore situati fuori dai grandi centri urbani?

Un autobus di 12 metri può trasportare circa 47/50 persone a sedere ed in base a quanto stabilito dalla carta di circolazione può portare dalle 16 alle 25 persone in piedi.

Quindi circa 70 alunni.

Ma dovendo mantenere una distanza di sicurezza tra i passeggeri ne potrebbe portare solo 12, disponendoli a zig-zag.

Questo è quanto emerso da colloqui incrociati che ho avuto con il trasporto pubblico locale (tpl) di Regione e Provincia.

Quindi, in definiva, a scuola ci saranno quasi più prof che alunni.

Confidiamo, pertanto, che il MIUR vagli attentamente le proprie decisioni coinvolgendo tutti gli attori in gioco.

Emiliano Camera