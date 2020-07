Rientro a scuola, PON Adeguamento spazi e aule: nuovo avviso per gli Enti locali

Per gli enti locali che non abbiano già utilmente presentato la propria candidatura in risposta al precedente avviso n. 13194 del 24 giugno 2020, il Ministero indice una nuova ulteriore procedura selettiva per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.

Le Regioni interessate dalla seconda edizione del PON “Adeguamento spazi e aule” sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.

A titolo esemplificativo, sono ammessi interventi di adattamento e adeguamento

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.

Per la registrazione ed accreditamento, l’area del sistema informativo resterà disponibile fino alle ore 18.00 del giorno 9 luglio 2020. Invece, l’area del sistema informativo predisposta per la presentazione delle candidature resterà aperta fino alle ore 15.00 del giorno 10 luglio 2020.

Manuali: