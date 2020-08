Rientro a scuola, previsto supporto psicologico per personale e studenti

L’epidemia e il conseguente lockdown che ha chiuso in casa milioni di ragazzi e lavoratori, hanno inevitabilmente avuto delle ripercussioni psicologiche sulle persone coinvolte.

Per questa ragione, nel Protocollo di sicurezza siglato il 6 agosto, viene posta attenzione anche alla salute e al supporto psicologico per il personale scolastico e per gli studenti, quale misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell’anno scolastico.

Sulla base di una Convenzione tra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, si promuove così un sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

Questi i suggerimenti del M.I. per le scuole:

rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;

ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, senza alcun intervento di tipo clinico.

LEGGI ANCHE

Ritorno a scuola, Azzolina: “Regole chiare dal protocollo di sicurezza. Si guarda anche al futuro”

Ritorno a scuola, come funzionano l’ingresso e l’uscita: indicazioni del protocollo di sicurezza

Riapertura scuole: organizzazione delle lezioni, aule professori e mensa scolastica. Come gestire gli spazi comuni

Protocollo di sicurezza, continua la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili

Ritorno a scuola, mascherina obbligatoria per il personale. A fine agosto il CTS deciderà per gli studenti

Riapertura scuole: organizzazione delle lezioni, aule professori e mensa scolastica. Come gestire gli spazi comuni

I DOCUMENTI UTILI PER IL RITORNO A SCUOLA

IL TESTO DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA

LINEE GUIDA RIENTRO A SETTEMBRE

LINEE GUIDA FASCIA 0-6 ANNI

LINEE GUIDA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA