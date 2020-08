Ritorno a scuola, mascherina obbligatoria per il personale. A fine agosto il Cts deciderà per gli studenti

C’è un richiamo preciso all’utilizzo della mascherina e ai dispositivi di protezione individuali all’interno del protocollo di sicurezza per la riapertura delle scuole a settembre. La mascherina dovrà essere indossata sempre, per chiunque entri negli istituti scolastici.

Mascherina obbligatoria. Ma a fine agosto deciderà il Cts

Il testo del protocollo di sicurezza scuola per settembre riporta infatti che è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina.

Tuttavia bisogna ricordare che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimerà nell’ultima settimana di agosto in ordine all’obbligo di utilizzo di mascherina da parte degli studenti.

Al momento, la mascherina resta obbligatoria indossarla per tutto il personale e gli studenti. Saranno dispensati dell’obbligo della mascherina con ogni probabilità gli alunni sotto i 6 anni.

Se dovesse intervenire un’altra disposizione, lo scopriremo fra poche settimane, quando il Cts, valutando la curva epidemiologica, deciderà se mantenere le disposizioni già presenti nelle linee guida oppure modificarne alcuni aspetti.

Inoltre, i DPI (dispositivi di protezione individuali) utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti.

Bisogna anche sottolineare che della scuola deve essere indicata la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Personale impegnato con alunni con disabilità

Il documento si sofferma in modo particolare sulle indicazioni per il personale impegnato con bambini con disabilità: in questi casi si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Inoltre, nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico.

