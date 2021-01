Rientro a scuola, tamponi gratis per personale e studenti del Lazio da 14 a 18 anni. Zingaretti: massima sicurezza

Fare rientrare gli studenti a scuola qualche giorno dopo potrebbe essere l’opportunità per gli studenti di fare il tampone da cui rilevare l’eventuale presenza di Covid-19: ne è convinta la Giunta della Regione Lazio, che ha deliberato la possibilità di fare tamponi gratis in tutto il suo territorio agli studenti che hanno dai 14 ai 18 anni.

La richiesta di slittamento dell’inizio delle lezioni a non prima del 15 gennaio, presentata dal Pd durante il Consiglio dei ministri notturno, potrebbe rientrare proprio in questo ambito.

Zingaretti: già potevano docenti, Ata e presidi

“Nel Lazio rilanciamo ‘Scuola Sicura’. Già oggi tutto il personale scolastico può fare i tamponi rapidi ai drive-in – ha detto il presidente della Regione Nicola Zingaretti, in un video pubblicato su Twitter -. Ora parte anche ‘Scuola sicura’ rivolto a studenti e studentesse che posso prenotarsi, anche senza prescrizione medica, per fare il tampone veloce in tutta la rete dei drive-in”.

“Bisogna tornare nelle classi ma è importante andarci con il massimo livello di sicurezza” ha sottolineato Zingaretti.

Gli studenti fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio i ragazzi delle scuole superiori fino a 18 anni del Lazio potranno quindi prenotarsi inserendo il proprio codice fiscale all’interno del ‘form’ predisposto nel portale creato appositamente dalla Regione per prenotare, consultare e gestire l’appuntamento per i tamponi da fare all’interno dei drive in. Per chiedere di essere sottoposti al test preventivo non è necessaria la richiesta del medico di base: basta indicare il codice fiscale del ragazzo.