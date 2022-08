Rientro in classe nella scuola dell’infanzia: le cosiddette ‘bolle’ continueranno a essere raccomandate?

Il piano scuola relativo alle misure anti contagio è in scadenza il prossimo 31 agosto, come abbiamo anticipato. Cosa comporta questo per la scuola dell’infanzia? Come cambieranno le linee metodologiche precedentemente previste dal ministero dell’Istruzione, in accordo con il ministero della Salute, per gli alunni 0-6 anni? In particolare educatori ed educatrici delle scuole dell’infanzia, oltre che genitori, dirigenti e tutto il personale coinvolto, si interrogano sulle cosiddette bolle (gruppi fissi di compagni), raccomandate (ma non obbligatorie) sia nei tempi educativi e scolastici, che in quelli pre e post scuola. Continueranno a essere consigliate? Ricordiamo cosa prevedevano le ultime disposizioni ministeriali in relazione a una struttura educativa (la scuola dell’infanzia) che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva.

Linee metodologiche per l’infanzia fino al 31 agosto