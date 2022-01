Rientro in classe, per gli studenti ancora troppi problemi. Colpa della quarta ondata

Rientro in classe, per gli studenti ancora troppi problemi. Colpa della quarta...

Il rientro a scuola nel post vacanze natalizie è avvenuto tra mille difficoltà. L’aumento dei contagi ha portato alla quarta ondata che si è palesata concretamente in questo primo mese dell’anno e in coincidenza proprio col rientro in classe. Il portale Skuola.net ha intervistato 3mila studenti di scuola secondaria per fare il punto sulle prime due settimane di scuola del 2022. Sono stati tanti i disagi segnalati dagli alunni, dall’assenza dei prof alle quarantene, dalle mascherine Ffp2 non messe a disposizione dalle scuole alle connessioni Internet scadenti fino al freddo in classe e i mezzi sovraffollati. Insomma, si va a scuola ma non è detto si riesca a fare lezione.

Il problema principale resta però quello dei contagi e delle quarantene, specie quando riguardano il corpo docente perché questo vuol dire mettere in difficoltà il corretto svolgimento delle lezioni e il programma didattico annuale. Il 50% degli studenti afferma che almeno 1 prof su 2 è stato assente a causa del Covid e solo un terzo ha avuto tutti i docenti di inizio anno a disposizione.

Il problema è creato anche dalla difficoltà a reperire supplenti. Il 36% ha saltato gran parte o tutte le ore di lezione che avrebbe dovuto svolgere il prof assente.

Anche tra gli studenti i contagi sono purtroppo presenti. A poter fare lezione con tutta la classe in presenza solo 1 alunno su 5. Le difficoltà sembrano essere leggermente più alte al Nord ma è certamente un dato variabile di giorno in giorno. Una bella fetta di studenti (il 66%) dichiara che almeno un compagno è stato costretto a seguire le lezioni da casa. Per il 48% poi ci sono ancora problemi di connessione in classe.

Per quanto riguarda i tamponi, dall’inizio dell’anno scolastico, 1 studente su 4 afferma di aver dovuto effettuare almeno un test al mese, solo il 30% non si è ancora sottoposto al test. Molti invece usano spontaneamente la mascherina Ffp2, pur se non fornita dalle scuole. Per 2 ragazzi su 3 è giusto estendere l’obbligo del Green pass anche a loro. Alunni scontenti anche delle temperature in classe, solo 1 su 10 è soddisfatto del riscaldamento in aula.

Infine i mezzi pubblici, altro tema delicato per gli studenti. Il 70% afferma che il sovraffollamento è una costante e 1 su 3 afferma che nel tragitto tutti indossano la mascherina Ffp2 diventata obbligatoria a bordo.