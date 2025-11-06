Riforma esame maturità: la legge 164 è in vigore da oggi. Nel sito Normattiva il testo completo di tutti i riferimenti alle norme precedenti

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre, la legge 164 con cui è stato convertito il DL 127 in materia di “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”, è disponibile da oggi 6 novembre anche nel sito normattiva.it.

La pubblicazione in data odierna è dovuta al fatto che proprio oggi la legge 164 entra in vigore ed è quanto mai utile ed opportuna in quanto tutti gli articoli della legge (7 in tutto) sono corredati dai link alle decine e decine di disposizioni a cui il provvedimento si riferisce.

In questo modo risulta più semplice leggere il testo della legge e comprendere meglio le modifiche che sono state apportate alle norme precedenti.

In particolare si potranno capire appieno come e quanto cambieranno le “vecchie” regole dell’esame di Stato che, da quest’anno, tornerà a chiamarsi “esame di maturità”.

Per sapere come si svolgeranno concretamente le prove bisognerà però attendere l’ordinanza ministeriale che dovrebbe uscire a gennaio anche per far sapere a studenti e insegnanti quali saranno quest’anno le 4 materie oggetto del colloquio.

Vedremo anche se l’ordinanza chiarirà un po’ meglio la questione della validità della prova orale.

La legge, per il momento, dice che dovrà svolgersi “regolarmente”, la relazione accompagnatoria aggiunge che le “scene mute” volontarie comporteranno automaticamente il non superamento dell’esame, ma sarà complicato stabilire se il “silenzio” possa essere legato ad una forma di “boicottaggio” dell’esame o, più banalmente, ad “ignoranza” della materia.