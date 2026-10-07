Riforma istituti tecnici, Frassinetti: “Non si può sospendere. Linee guida? Saranno emanate tempestivamente”

Oggi, mercoledì 7 ottobre, alle ore 13:30, la Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Come è avvenuto in passato, a rispondere alle domande del question time è stata la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

L’ultima interrogazione riguarda la riforma degli istituti tecnici. Ecco la risposta di Frassinetti: “Non è possibile sospendere la riforma dei tecnici, bisogna rispettare gli impegni Pnrr. Una simile scelta compromette il rispetto degli impegni, da cui dipende l’erogazione delle risorse”.

“Il recente decreto legge in materia di istruzione aggiorna il monte ore degli istituti tecnici per assicurarne la sostenibilità. Correggere l’impostazione iniziale salvaguarda gli organici. Le linee guida saranno emanate tempestivamente, non prima del confronto con i sindacali. La mancata adozione delle linee guida non è un impedimento all’attuazione della riforma. Il Mim continuerà a garantire un riferimento chiaro e coerente nel rispetto degli impegni assunti col Pnrr”.